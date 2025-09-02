Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Joaquín, este martes en 'EL Hormiguero'. A3

Joaquín recuerda a su mujer en 'El Hormiguero' la famosa con la que haría un trío: «Decidimos que sí»

El exfutbolista y Susana Saborido han sido los invitados de este martes en 'El Hormiguero'

JZ

Martes, 2 de septiembre 2025, 22:41

'El Hormiguero' inició este lunes su temporada número 20 con la visita de Bertín Osborne y una conexión telefónica con Sergio Ramos. El Hormiguero obtuvo 2.347.000 seguidores en Antena 3, de media, superando la entrevista entre Bueno y Sánchez, con 1.487.000 en La 1. Fue el estreno con más audiencia en toda la historia del programa.

Y este martes, Pablo Motos recibía a un carismático exfutbolista como es Joaquín Sánchez, acompañado por su mujer Susana Saborido. Ambos presentaban la nueva edición del programa 'Emparejados', sobre el que han hablado con el presentador valenciano.

Uno de los temas que han tratado ha sido las relaciones sexuales, una de las preguntas que realizan en una sección de 'Emparejados': «Una vez a la semana... y si se acuerda que tiene marido», señalaba con ironía Joaquín. «Nosotros decidimos una vez que íbamos a hacer un trío». Y su esposa se sorprendía: »¿Nosotros, con quién?«. Y Joaquín respondía: «Con Jennifer López». Pero Susana respondía entre risas «Yo si lo hago es con Brad Pitt».

Otra de las anécdotas que han contado ha sido por qué no tienen pestillo en la habitación. «Desde que pasó lo que pasó...», señalaba el andaluz. Por ello, su mujer desvelaba el motivo. Todo tuvo que ver con una barbacoa que realizaron, en la que se quedaron a recoger pero Susana pidió a su marido que se subiera a la habitación. Joaquín se marchó con el móvil de su esposa y la dejó encerrada a las 5 de la mañana en el jardín.

«Como él está todo el día con la domótica, me quedé en el jardín. Me cerró persianas, luces, puertas, ventanas, y yo gritaba '¡Joaqui, ábreme!», contó Susana. «Yo escuché todo tipo de porrazos», añadió entre risas Joaquín.

