Este es el exclusivo pueblo de Sevilla en el que viven Joaquín y Susana, invitados este martes en 'El Hormiguero', en su chalé de casi dos millones de euros Esta casa de 1.200 metros cuadrados se encuentra a 10 minutos de Sevilla

Joaquín y Susana, en la fiesta de cumpleaños de 'El Turronero'.

Mario Lahoz Valencia Martes, 2 de septiembre 2025, 20:05 Comenta Compartir

'El Hormiguero' ha vuelto a la parrilla de Antena 3 en su 20ª temporada. Tras un estreno con Bertín Osborne y Sergio Ramos, este martes 2 de septiembre llega el turno de Joaquín Sánchez y Susana Saborido.

El matrimonio acude al programa que presenta Pablo Motos para introducir al público una nueva temporada de 'Emparejados', programa que se emite en la propia cadena.

Joaquín Sánchez y Susana Saborido residen, junto a sus hijas Salma y Daniela, en una de las zonas más exclusivas de la provincia de Sevilla ubicada en el municipio de Mairena de Aljarafe. Esta prestigosa zona elegida por el matrimonio es el hogar de numerosos personajes públicos.

Este chalé cuenta con una superficie aproximada de 1.200 metros cuadrados y está valorada en casi dos millones de euros. Además de su amplio salón lleno de luz e increíble cocina con una gran isla, lo que más destaca de esta vivienda es su espacioso jardín.

A pesar de esto, Joaquín adquirió un terreno con el finde construir una nueva mansión en Gelves, situado a pocos minutos de su casa. Aunque no se conocen muchos detalles sobre como es su nuevo hogar, el matrimonio llevaría meses ultimando detalles sobre este nuevo inmueble.