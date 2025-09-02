'MasterChef Celebrity' se estrena con un pique entre concursantes, una sanción y un expulsado La nueva edición del talent show culinario llega a La 1 con rostros muy conocidos en los fogones

Septiembre empieza por la puerta grande y RTVE saca su artillería pesada para hacerse con la audiencia. La 1 no ha querido esperar más para estrenar su nueva edición del talent show culinario más exitoso de la pequeña pantalla, esta vez versión famosos. 'MasterChef Celebrity 10' arranca este lunes con una edición que promete dar sorpresas y un viaje a los principales templos gastronómicos de España. Los aspirantes ya están más que preparados para conquistar paladares y descubrir nuevas recetas y sabores.

El casting está formado por los presentadores de televisión Mariló Montero y José Manuel Parada; los cantantes Juanjo Bona y Soraya Arnelas; el actor Alejo Sauras; la actriz y colaboradora de televisión Rosa Benito; el exfutbolista y comentarista de LaLiga Miguel Torres; la rapera Mala Rodríguez; el colaborador de televisión Quique Torito; la cómica y presentadora Valeria Ros; el violinista Necko Vidal; la actriz y presentadora Masi; la cantante y actriz Charo Reina; el cómico y presentador David Amor; la periodista, escritora y colaboradora de televisión Valeria Vegas; y el mago Jorge Luengo.

Durante una década, por el talent producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia) han pasado casi 150 famosos, cuyas creaciones han sido catadas por Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz en un programa solidario que ha contribuido a un sinfín de causas sociales.

En 'MasterChef Celebrity 10', también estarán en juego los 75.000 euros para donar a la ONG que el ganador elija. Además, la Facultad de Gastronomía del Basque Culinary Center completará la formación de los duelistas con un curso de cocina de un fin de semana. Y en cada programa habrá 4.000 euros para la ONG que prefiera el mejor cocinero del día.

Este lunes, han empezado por todo lo alto. Cada aspirante ha tenido que elaborar tres bocados que se pudieran comer con la mano, siguiendo la tendencia 'fingerfood'. Además, en el Castillo del Buen Amor (Salamanca) han tenido que reproducir un menú del chef Carlos Hernández del Río. Y a los delantales negros no les ha quedado otra que entrar en una cabina del viento para coger billetes que representan los alimentos con los que han tenido que trabajar después para realizar un plato libre.

Juanjo y Torito han sido los aspirantes que mejor han realizado la primera prueba y se han asegurado su permanencia en el programa una semana más.

En el reto por equipos han saltado las chispas entre Necko Vidal y Torito, ya que el violinista le ha acusado de ser egoísta con su actitud. Además, el colaborador de televisión ha recibido una sanción por parte del jurado ya que había llevado al cocinado una calculadora, algo que está prohibido. Pese a que tenía el privilegio de librarse de la expulsión por la primera prueba, ahora iba a llevar el delantal negro y jugarse la expulsión con el resto de compañeros del equipo rojo.

Tras el último cocinado, el jurado ha anunciado el primer concursante que abandona los fogones. Primero han logrado salvarse Mala Rodríguez y Valeria Ros, y más tarde Alejo Sauras, Torito y David Amor. Por lo tanto, la decisión estaba entre Necko, Rosa Benito y Jorge Luengo. Finalmente, ha sido Necko Vidal quien dice adiós.

