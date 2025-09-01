Relevo histórico en 'Saber y ganar': tendrá nuevo presentador a partir de este mes de septiembre

D. Merino Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:24 Comenta Compartir

Uno de los concursos con más solera de la televisión cambia de presentador a partir de este mes de septiembre. 'Saber y ganar', el formato de La 2 presentado por el archiconocido e icónico Jordi Hurtado experimentará un relevo histórico aunque solo parcialmente.

A sus 67 años el catalán, que lleva al pie del cañón del espacio desde 1997, se tomará un respiro los fines de semana. Hurtado, el hombre de la eterna juventud, que ha dado pie a todo tipo de memes sobre su supuesta inmortalidad por casi no haber envejecido, dejará de estar presente los fines de semana.

Para la próxima temporada, el programa tendrá una importante renovación, pero sin perder la esencia del programa. A partir de este mes, los espectadores de 'Saber y ganar' seguirán disfrutando del programa de lunes a viernes con Jordi Hurtado. Ya los fines de semana, su conductor será Rodrigo Vázquez. Además, el concurso estrenará decorado, línea gráfica y nueva mecánica los sábados y los domingos.

El presentador gallego se toma este reto con «responsabilidad e ilusión por todo lo que representan Saber y Ganar y Jordi, todo un referente». Para él, es «un pequeño máster en concursos, todo un lujo».

Hasta ahora el orensano se encargaba de 'El Cazador', programa que se puede disfrutar en reposición a partir de las 13.30 horas. Además, en la segunda edición del Benidorm Fest, Vázquez presentó las tres galas (semifinales y final) junto a Mónica Naranjo e Inés Hernand.

Ampliar Rodrigo Vazquez y Jordi Hurtado. rtve

El presentador estudió la carrera de Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela. Precisamente en su terriña fue donde comenzó su andadura profesional. Primero pasó por los informativos de la Televisión de Galicia, y después estuvo varios programas. Es ahí donde encuentra su sitio: Ti verás, Quen anda ahi?, son algunos de los programas que presentó en la cadena autonómica, además de ser el maestro de ceremonias en la emisión de las campanadas en 2018.