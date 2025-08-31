'Pasapalabra' calienta la entrega del bote al confirmar un «récord histórico»: esta es la posible fecha de pago del premio millonario El programa de Antena 3 lanza una promo con motivo de su «duelo más longevo» que podría ser síntoma de un futuro ganador

D. Merino Domingo, 31 de agosto 2025, 00:45 Comenta Compartir

'Pasapalabra' se encamina inexorablemente hacia la entrega de un nuevo bote millonario. Tras alcanzar el pasado viernes un montante de 2.062.000 euros, el programa presentado por Roberto Leal continúa batiendo récords de audiencia y también con sus concursantes.

Y es que el duelo entre Rosa Rodríguez y Manu Pascual ya ha pasado a formar parte de los libros de historia del formato de Antena 3, al convertirse en la pareja más longeva. Todo ello tras superar el récord de 197 programas que establecieron Rafa Castaño y Orestes Barbero, una marca establecida en esa cifra cuando el sevillano conquistó el bote más alto jamás conquistado en el concurso, 2.272.000 euros.

El propio programa fue el encargado de lanzar la promoción durante esta semana advirtiendo de un «récord histórico». Una cifra que hace augurar que la entrega del bote también podría acercarse a medida que se aproximan a la cantidad que ganó Castaño.

No obstante, el último en ganar el bote fue Óscar Díaz, que se embolsó un premio de 1.816.000 euros, en lo que fue la tercera cantidad más alta del programa.

La gran incógnita ahora es saber cuándo será la próxima vez que se entregue un premio al que actualmente optan Manu Pascual y Rosa Rodríguez. Teniendo en cuenta que Atresmedia es especialista en rentabilizar el éxito de sus concursos lo máximo posible y no va a ser menos en esta ocasión. La teoría es que la productora quiera batir un nuevo récord o, al menos, acercarse lo máximo posible a un premio que ya es superior a los dos millones de euros.

Manu y Rosa encaran un récord histórico: el duelo más longevo de Pasapalabra. 💪💪



¡Emoción cada programa de lunes a viernes en #Pasapalabra! 🙌

https://t.co/S8oZi4htO1 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) August 25, 2025

Si se tiene en cuenta que el bote aumenta 6.000 euros cada día, la fecha de entrega del premio para al menos igualar el premio de Rafa Castaño, llegaría como pronto en octubre de 2025. No obstante, todo esto son especulaciones y los concursantes optan cada día a conseguir el bote del programa, por lo que en cualquier momento podría lograrse El Rosco completo. De ellos depende que siga creciendo, obviamente.

Lo que está claro es que el propio programa avisará a los espectadores y cambia su habitual horario de emisión, como ya hiciera con las anteriores victorias de Rafa Castaño u Óscar Díaz, emitidas en el 'prime time'.