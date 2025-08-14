Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Manu Cecilio

El concurso de televisión que tiene más audiencia que 'Pasapalabra'

'La ruleta de la suerte' con Jorge Fernández y Laura Moure supera al programa de Roberto Leal

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Jueves, 14 de agosto 2025, 19:02

El verano es una época rara para la televisión. La parrilla de todas las cadenas está repleta de reposiciones y son escasos los estrenos de calidad. La audiencia se resiente y apenas aguantan el tipo los concursos y alguna serie diaria con seguidores fieles.

Antena 3 lidera las audiencias en informativos y programas de entretenimiento con los concursos 'Pasapalabra' y 'La ruleta de la fortuna'. De hecho, estos dos clásicos de la parrilla mantienen una lucha encarnizada por ser los más vistos. Y hay sorpresa.

'La ruleta de la suerte' con Jorge Fernández y Laura Moure al frente, fue el programa más visto del miércoles 13 de agosto, con 1.626.000 espectadores de media. Lideró una jornada más con un 23,3% de cuota de pantalla, su mejor dato del verano. Consiguió, además, 2,8 millones de espectadores únicos y conquistó el 'minuto de oro' de la jornada en toda la televisión.

'La ruleta de la fortuna'. Antena 3

'Pasapalabra', conducido por Roberto Leal, tuvo que conformarse con el segundo puesto en el top de los programas más visto, con un 21,2% de share. Promedió 1.495.000 espectadores y 2,4 millones de espectadores únicos en su emisión.

En cualquier caso, el programa más visto del día fue 'Antena 3 Noticias 1', con Victoria Arnau al frente, con 1.953.000 espectadores de media y un 22,5% de cuota de pantalla.

