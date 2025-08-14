El concurso de televisión que tiene más audiencia que 'Pasapalabra'
'La ruleta de la suerte' con Jorge Fernández y Laura Moure supera al programa de Roberto Leal
Valencia
Jueves, 14 de agosto 2025, 19:02
El verano es una época rara para la televisión. La parrilla de todas las cadenas está repleta de reposiciones y son escasos los estrenos de calidad. La audiencia se resiente y apenas aguantan el tipo los concursos y alguna serie diaria con seguidores fieles.
Antena 3 lidera las audiencias en informativos y programas de entretenimiento con los concursos 'Pasapalabra' y 'La ruleta de la fortuna'. De hecho, estos dos clásicos de la parrilla mantienen una lucha encarnizada por ser los más vistos. Y hay sorpresa.
'La ruleta de la suerte' con Jorge Fernández y Laura Moure al frente, fue el programa más visto del miércoles 13 de agosto, con 1.626.000 espectadores de media. Lideró una jornada más con un 23,3% de cuota de pantalla, su mejor dato del verano. Consiguió, además, 2,8 millones de espectadores únicos y conquistó el 'minuto de oro' de la jornada en toda la televisión.
'Pasapalabra', conducido por Roberto Leal, tuvo que conformarse con el segundo puesto en el top de los programas más visto, con un 21,2% de share. Promedió 1.495.000 espectadores y 2,4 millones de espectadores únicos en su emisión.
En cualquier caso, el programa más visto del día fue 'Antena 3 Noticias 1', con Victoria Arnau al frente, con 1.953.000 espectadores de media y un 22,5% de cuota de pantalla.
