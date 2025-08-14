Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Roberto Leal, presentador de 'Pasapalabra'. Antena 3

¿Quiénes son los nuevos invitados de hoy en 'Pasapalabra'?

El programa presenta cuatro nuevas caras que concursan hasta el martes

Mario Lahoz

Valencia

Jueves, 14 de agosto 2025, 19:09

'Pasapalabra' introduce este jueves 14 de agosto a cuatro nuevos famosos que vivirán y disfrutarán la experiencia del programa mientras ayudan a Manu y Rosa en su férrea lucha por conseguir el bote millonario que otorga el programa. La cifra está situada ya en 1.984.000 euros. Los invitados confirmados son Abril Zamora, Eduardo Rosa y Melani.

Abril Zamora

Nacida en Barcelona, Abril Zamora (43 años) es una actriz, escritora, guionista y directora española con una larga trayectoria en cine, televisión y teatro que ha ganado fama al interpretar a Luna en la serie de televisión 'Vis a Vis'.

Eduardo Rosa

Eduardo Rosa, nacido en Sevilla en 1992, es un actor y compositor conocido por 'El desorden que dejas' (Miniserie de TV), 'Legado en los huesos' o 'La Casa de las Flores'.

Melani García

Melani (18 años) es una cantante española nacida en l'Eliana (Valencia) conocida por haber sido la ganadora de la cuarta temporada de 'La Voz Kids' y de la duodécima temporada de 'Tu cara me suena', además de ser la representante de España en el Festival de Eurovisión Junior 2019

