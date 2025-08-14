¿Quiénes son los nuevos invitados de hoy en 'Pasapalabra'?
El programa presenta cuatro nuevas caras que concursan hasta el martes
Mario Lahoz
Valencia
Jueves, 14 de agosto 2025, 19:09
'Pasapalabra' introduce este jueves 14 de agosto a cuatro nuevos famosos que vivirán y disfrutarán la experiencia del programa mientras ayudan a Manu y Rosa en su férrea lucha por conseguir el bote millonario que otorga el programa. La cifra está situada ya en 1.984.000 euros. Los invitados confirmados son Abril Zamora, Eduardo Rosa y Melani.
Abril Zamora
Abril Zamora está fascinada con el bote, y en #Pasapalabra estamos fascinados con ella. 🤩— Pasapalabra (@PasapalabraA3) August 14, 2025
Esta tarde a las 20:00 en @antena3com. pic.twitter.com/jD6CCb9ulI
Nacida en Barcelona, Abril Zamora (43 años) es una actriz, escritora, guionista y directora española con una larga trayectoria en cine, televisión y teatro que ha ganado fama al interpretar a Luna en la serie de televisión 'Vis a Vis'.
Eduardo Rosa
Eduardo Rosa viene a #Pasapalabra dispuesto a vencer a Miquel. 💪😂— Pasapalabra (@PasapalabraA3) August 14, 2025
Esta tarde a las 20:00 en @antena3com. pic.twitter.com/QMknnybkLA
Eduardo Rosa, nacido en Sevilla en 1992, es un actor y compositor conocido por 'El desorden que dejas' (Miniserie de TV), 'Legado en los huesos' o 'La Casa de las Flores'.
Melani García
Melani nos cuenta cómo se sintió cuando le dijeron que era la ganadora de @TuCaraMSuena. 🤩— Pasapalabra (@PasapalabraA3) August 14, 2025
Esta tarde en #Pasapalabra a las 20:00 en @antena3com. pic.twitter.com/UvFDnojdRC
Melani (18 años) es una cantante española nacida en l'Eliana (Valencia) conocida por haber sido la ganadora de la cuarta temporada de 'La Voz Kids' y de la duodécima temporada de 'Tu cara me suena', además de ser la representante de España en el Festival de Eurovisión Junior 2019
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.