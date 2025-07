'Tu cara me suena' elige a su ganadora en su final más valenciana: «Con lo que ha pasado con la dana» El programa despide su 12ª edición en una noche llena de actuaciones cuidadas y sorprendentes, con la visita de Melody como estrella invitada

Final de 'Tu cara me suena', este viernes.

Tamara Villena Valencia Sábado, 12 de julio 2025, 01:41

No estaba nada fácil decidir entre los finalistas de 'Tu cara me suena', que ponía el broche de oro este viernes a su 12ª edición. Antena 3 dice adiós a uno de sus programas estrella, que se despide de la parrilla veraniega de Atresmedia hasta la nueva temporada. Esta, ha estado sin duda protagonizada por la que para audiencia y jurado era la gran favorita de la edición, la valenciana Melani García, que semana tras semana conseguía posicionarse en el top de la lista y dejar a jueces y audiencia totalmente impresionados por sus actuaciones.

Gisela Lladó, Esperansa Grasia y Mikel Herzog Jr. tampoco se han quedado atrás y conseguían posicionarse como finalistas para tratar de alzarse con la victoria de la ediciíon, que deja actuaciones para el recuerdo como las imitaciones de Shakira, Laura Pausini, Adele o David Bisbal.

Esta noche, las actuaciones no podía ser menos y los finalistas salían al escenario dispuestos a darlo todo para convertirse en otros artistas sobre el escenario. Ana Guerra ha arrancado la gala imitando a Melody con 'Esa diva' delante de la propia cantante, que acudía como estrella invitada y le daba un gran abrazo a la canaria, ambas emocionadas tras su interpretación. Después de darle la enhorabuena, las dos han cantado a dúo el estrebillo de la canción que representó a España este año en Eurovisión.

La siguiente era Esperansa Grasia, que entró en la final tras la renuncia de Bertín Osborne, optaba por improvisar su actuación al no esperar llegar a la final e interpretaba a Carla Morrison y 'Disfruto', justo antes de la actuación de Goyo Jiménez y Manu Baqueiro con 'Brother Louie':

🥹 Sensibilidad y delicadeza: Esperansa Grasia cambia el tono y conmueve con ‘Disfruto’ al estilo Carla Morrison. ❤️‍🩹 #TCMSFinal https://t.co/g5jfczaack — Antena 3 (@antena3com) July 11, 2025

Después, Gisela Lladó ha cantado 'Nothing Compares 2 U' de Sinead O'Connor, imitando a Pink y tras ella ha sido Mikel Herzog Jr. quien se ha transformado en Benson Boone con 'Beautiful Things' sobre el escenario:

⚡ @giselaoficial se transforma en P!nk y toca la fibra con ‘Nothing Compares 2 U’. ❤️‍🔥 #TCMSFinal https://t.co/UoXtlbgPKZ — Antena 3 (@antena3com) July 11, 2025

Por último, Melani García interpretaba «I Dreamed a Dream» de Anne Hathaway en Los Miserables; «Fue la primera canción con la que presenté en un karaoke de Valencia, me trae un montón de recuerdos», ha explicado sobre el tema con el que también ganó un concurso a los 8 años. Antes de salir al escenario, la concursante aprovechaba para agradecer a sus vecinos valencianos el apoyo: «Mi pueblo, L'Eliana, que siempre están ahí apoyándome», decía emocionada.

También hemos visto sobre el escenario de 'Tu cara me suena' de nuevo a Yenesi con 'Believe' de Cher Bertín Osborne, que aunque no ha competido en esta última fase, ha actuado como invitado especial imitando a AC/DC o el propio Àngel Llàcer interpretando 'Buenas noches Senora'.

Tras disfrutar de todas las actuaciones, llegaba el turno del público para decidir por completo quién debía ganar esta última edición de 'Tu cara me suena'. La primera en ser eliminada en la carrera hacia la final era Gisela, que quedaba quinta, seguida de Ana Guerra. «'Tu cara me suena' va a tener una ganadora de Valencia, con lo que ha pasado con la dana», exclamaba Manel Fuentes tras la eliminación de Mikel Herzog Jr, que quedaba en tercera posición y dejaba la final entre las valencianas Melani (L'Eliana) y Esperansa Grasia (Lliria).

@_melaniofficial se corona tras una temporada llena de talento, emoción y actuaciones inolvidables.💫



❤️‍🩹Semana tras semana nos ha sorprendido con su voz, sus imitaciones… y esta noche, el público ha hablado.



¡Enhorabuena por un triunfo más que merecido!#TCMSFinal pic.twitter.com/S3FLtJB2DE — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) July 11, 2025

Finalmente, era Melani quien visiblemente emocionada conseguía la victoria de «una de las ediciones más vistas del programa».