La complicada tarea que tiene pendiente Rosa en 'Pasapalabra': «Es increíble, pero no se me da» La gallega ha conseguido muchas metas en el programa, pero hay una que todavía se le resiste

Mario Lahoz Valencia Martes, 10 de junio 2025, 18:54 Comenta Compartir

'Pasapalabra' está cerca de entregar otro bote histórico. Los concursantes, Manu y Rosa brindan cada tarde al público unos Roscos con la tensión por las nubes, en el que el más mínimo detalle es crucial para decantar la victoria hacia el madrileño o la coruñesa. El bote del programa asciende ya al 1.708.000 euros, el cuarto en el top histórico del concurso.

Para alcanzar el gran premio, es necesario acertar las 25 letras del Rosco. Estamos acostumbrados a ver a ambos concursantes pelear por el bote, rozarlo con los dedos y regalarnos cifras altas de aciertos. Al menos, a uno de ellos, ya que Manu se ha quedado a una letra del bote en varias ocasiones.

Con Rosa es diferente. La gallega va sumando programas cada tarde, de hecho, es la primera mujer en rebasar los 100 programas en la etapa moderna de 'Pasapalabra'. Pero aún no ha sido capaz de conseguir 24 aciertos en la prueba final.

Esto no significa nada, no ha evitado que Rosa se alce con muchas victorias en El Rosco frente a Manu, pero sí que supone un hándicap de cara a lograr el bote del programa.

La gallega tiene la espinita clavada de no haber firmado nunca un 24. «No se me da, es increíble pero no se me da», asegura en la web del programa. En cualquier caso parece que este detalle no le preocupa y pone el ejemplo de un ilustre ganador: «A Oscar no se le dio el 24 y se le dio el 25 directamente»