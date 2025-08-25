Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Roberto Leal, en 'Pasapalabra'. Atresmedia

¿Quiénes son los nuevos invitados de hoy en 'Pasapalabra'?

Cuatro celebridades participan en el programa para ayudar a los concursantes

Mario Lahoz

Valencia

Lunes, 25 de agosto 2025, 19:16

'Pasapalabra' introduce este lunes a cuatro nuevos famosos que se suman a los equipos para ayudar en las pruebas a Manu y Rosa en su lucha por conseguir el bote millonario que otorga el programa. La cifra está situada ya en 2.037.000 euros. Los invitados para los próximos programas son Nerea Rodríguez, Poty Castillo, Leo Rivera y Lydia Valentín.

Nerea Rodríguez

Nerea Rodríguez (26 años) es una cantante y actriz nacida en Gavà (Barcelona). Se dio a conocer en Operación Triunfo 2017. Desde entonces, ha desarrollado una sólida carrera en teatro musical, protagonizando obras como 'La Llamada'. También ha participado en programas como 'Tu cara me suena' y ha prestado su voz en películas como 'Uglydolls: La película'.

Poty Castillo

Javier Poty Castillo (65 años) es uno de los coreógrafos más reconocidos de España. Nacido en Torrelavega, fue bailarín del Ballet Nacional durante siete años. Su salto a la fama llegó con 'Operación Triunfo', donde fue profesor de baile y responsable de las giras de artistas como David Bisbal, Rosa López o Gisela. En televisión, ha sido jurado de 'Mira quién baila' y ha participado en numerosos programas y galas.

Leo Rivera

Natural de Talavera de la Reina, Leo Rivera (45 años) es un actor con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Se formó en Madried y Nueva York y ha aprticipado en musicales como 'Mamma mía' o 'Avenue Q'. En teelvisión, se le ha visto en series como '7Vidas', 'Vive Cantando' o 'Sin tetas no hay paraíso'. Actualmente sigue activo en el teatro con obras como 'El Secuestro', 'Arte' y 'El cabaret de los hombres perdidos'.

Lydia Valentín

Lidia Valentín es una exdeportista de élite nacida en Ponferrada. Considerada una de las mejores halterófilas del mundo, ha sido campeona olímpica, mundial y europea. Participa en cuatro Juegos Olímpicos, obteniendo medallas en Pekín 2008 (plata), Londres 2012 (oro), Río 2016 (bronce). En campeonatos mundiales y europeos, ha acumulado más de una docena de medallas. En 2023 anunció su retirada debido a una lesión crónica de cadera.

