Susanna Griso lanza un dardo a Atresmedia por la diferencia de presupuesto entre ella y Pablo Motos: «Le dan más a él que a mí» La presentadora visitó 'Antena 3 Noticias' para desvelar alguna novedad de la nueva temporada de 'Espejo Público'

Mario Lahoz Valencia Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:44

Susanna Griso apareció por sorpresa, este domingo 31, en el plató de 'Antena 3 Noticias Fin de Semana', donde se pudo reencontrar con Matías Prats y Mónica Carrillo. Los presentadores del informativo quisieron indagar en las novedades de la nueva temporada de 'Espejo Público', que cumple 20 años en antena, como 'El Hormiguero'.

«Volvemos con más fuerza que nunca en nuestra temporada 20. Somos de los programas más longevos de la parrilla televisiva y tenemos el compromiso de asegurar que al espectador que escuche todas las opiniones de cada asunto», expresaba la periodista.

«Pluralidad informativa con el rigor que aporta ser un programa producido por Antena 3 Noticias, los líderes indiscutibles de la información audiovisual en España», añade.

Tras desvelar las novedades, Matías deseaba a sus compañera otros veinte años más, lo que llevaba a Susanna Griso a bromear sobre el asunto y, de paso, lanzarle un dardo a Atresmedia y Pablo Motos.

«20 años 'El Hormiguero', 20 años 'Espejo Público'. Podeis hacer una fiesta juntos y ahorraros un dinerito», ironizaba el presentador de 'Antena 3 Noticias. «Pues a mí me vendría bien, porque le dan más presupuesto a él que a mí», sentenció Susanna Griso.

Susanna Griso contará con tres nuevas secciones de cara a esta nueva temporada. El exdirigente de Ciudadanos Albert Rivera, se pondrá al frente de 'El Observatorio con Rivera'. Una sección diseñada para analizar diversos temas de actualidad política, internacional y económica relacionada con España y el mundo.

El exalto representante de la Unión Europea Josep Borrell abordará los grandes temas de actualidad a nivel internacional como los conflictos bélicos o el mandato de Trump en Estados Unidos y las consecuencias que repercuten en el resto del mundo.

Para la tercera sección, 'Generación Calatayud', el juez Emilio Calatayud analizará puntualmente los problemas a los que se enfrentan los jóvenes y la justicia en nuestro país.