Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente A prisión por intentar matar a un hombre en un pub de Paiporta tras cortarle la yugular
Logo Patrocinio
Susanna Griso, con Matías Prats y Mónica Carrillo, en 'Antena 3 Noticias Fin de Semana'. Atresmedia

Susanna Griso lanza un dardo a Atresmedia por la diferencia de presupuesto entre ella y Pablo Motos: «Le dan más a él que a mí»

La presentadora visitó 'Antena 3 Noticias' para desvelar alguna novedad de la nueva temporada de 'Espejo Público'

Mario Lahoz

Valencia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:44

Susanna Griso apareció por sorpresa, este domingo 31, en el plató de 'Antena 3 Noticias Fin de Semana', donde se pudo reencontrar con Matías Prats y Mónica Carrillo. Los presentadores del informativo quisieron indagar en las novedades de la nueva temporada de 'Espejo Público', que cumple 20 años en antena, como 'El Hormiguero'.

«Volvemos con más fuerza que nunca en nuestra temporada 20. Somos de los programas más longevos de la parrilla televisiva y tenemos el compromiso de asegurar que al espectador que escuche todas las opiniones de cada asunto», expresaba la periodista.

«Pluralidad informativa con el rigor que aporta ser un programa producido por Antena 3 Noticias, los líderes indiscutibles de la información audiovisual en España», añade.

Tras desvelar las novedades, Matías deseaba a sus compañera otros veinte años más, lo que llevaba a Susanna Griso a bromear sobre el asunto y, de paso, lanzarle un dardo a Atresmedia y Pablo Motos.

«20 años 'El Hormiguero', 20 años 'Espejo Público'. Podeis hacer una fiesta juntos y ahorraros un dinerito», ironizaba el presentador de 'Antena 3 Noticias. «Pues a mí me vendría bien, porque le dan más presupuesto a él que a mí», sentenció Susanna Griso.

Noticias relacionadas

'Pasapalabra' calienta la entrega del bote al confirmar un «récord histórico»: esta es la posible fecha de pago del premio millonario

'Pasapalabra' calienta la entrega del bote al confirmar un «récord histórico»: esta es la posible fecha de pago del premio millonario

La adictiva serie de José Coronado ideal para ver en este final del verano

La adictiva serie de José Coronado ideal para ver en este final del verano

Susanna Griso contará con tres nuevas secciones de cara a esta nueva temporada. El exdirigente de Ciudadanos Albert Rivera, se pondrá al frente de 'El Observatorio con Rivera'. Una sección diseñada para analizar diversos temas de actualidad política, internacional y económica relacionada con España y el mundo.

El exalto representante de la Unión Europea Josep Borrell abordará los grandes temas de actualidad a nivel internacional como los conflictos bélicos o el mandato de Trump en Estados Unidos y las consecuencias que repercuten en el resto del mundo.

Para la tercera sección, 'Generación Calatayud', el juez Emilio Calatayud analizará puntualmente los problemas a los que se enfrentan los jóvenes y la justicia en nuestro país.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles chubascos acompañados de tormentas este lunes en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2 Un total de 25 heridos, uno de ellos grave, en la Cordà 2025 de Paterna
  3. 3

    Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros
  4. 4 Ninet anuncia que se jubila y deja el MuVIM ante la investigación de la Diputación
  5. 5

    Cierra Hollywood, la tienda que puso casa en Valencia a Dolce
  6. 6 Controlado el incendio declarado en Montroy
  7. 7 Valencia tendrá gratis el servicio de ayuda a domicilio
  8. 8

    Sadiq, la guinda para el salto a Europa
  9. 9

    Las pensiones que vienen: cuatro meses para el cambio del cálculo y la llegada del doble modelo
  10. 10 Colapso en una gasolinera de Valencia al anunciar combustible a 0,13 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Susanna Griso lanza un dardo a Atresmedia por la diferencia de presupuesto entre ella y Pablo Motos: «Le dan más a él que a mí»

Susanna Griso lanza un dardo a Atresmedia por la diferencia de presupuesto entre ella y Pablo Motos: «Le dan más a él que a mí»