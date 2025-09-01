La adictiva serie de José Coronado ideal para ver en este final del verano El actor se ha convertido en un habitual en Netflix

JZ Valencia Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:24 Comenta Compartir

José Coronado es uno de los actores más populares de España. Con una extensa trayectoria, en los últimos años también su ha convertido en un habitual en distintos títulos de plataformas de suscripción como Netflix. El intérprete ha aparecido en títulos como 'Legado', 'El inocente', 'Entrevías' o 'La chica de nieve'.

Pero también ha sido protagonista de series que en un primer momento se han emitido en abierto en Telecinco y más tarde han dado el salto a Netflix. Es el caso de 'Vivir sin permiso', donde tiene un papel principal junto a otro conocido actor como Luis Zahera. Del año 2018, cuenta con dos temporadas y un total de 23 episodios.

El reparto lo completan rostros muy conocidos como Álex González, Pilar Castro, Leonor Watling, Àlex Monner, Unax Ugalde, Ricardo Gómez, Patrick Criado, Carlos Hipólito o Claudia Traisac.

De qué va 'Vivir sin permiso'

Nemesio 'Nemo' Bandeira (José Coronado) es un hombre que se enriqueció en el pasado con actividades ilegales pero que ha conseguido blanquear su trayectoria hasta erigirse en uno de los empresarios más influyentes de Galicia, a través de una importante compañía conservera. Cuando a Nemo le diagnostican alzheimer, tratará de ocultar su enfermedad para no mostrarse vulnerable mientras pone en marcha el proceso para elegir a su sucesor, lo que provoca una hecatombe en la familia.

Sus dos hijos legítimos que nunca han tenido interés alguno por los negocios, de pronto intentan demostrar que cada cual es el candidato más adecuado. Su ahijado, el brillante e implacable abogado Mario Mendoza (Álex González), es objetivamente el más preparado, aunque carece de algo vital: llevar la misma sangre que su padrino. Al saber que Nemo no le contempla como heredero del imperio, pondrá en marcha su propio plan sin abandonar su encantadora sonrisa, lo que le convertirá en el más peligroso y despiadado de sus enemigos.

La ficción está llena de venganzas y giros en la trama, con un José Coronado con un papel que le queda como anillo el dedo. Sus episodios tienen aproximadamente 75 minutos de duración.

Temas

José Coronado