La serie repleta de suspense con José Coronado ideal para verla de golpe este agosto El popular actor se ha convertido en un fijo de Netflix

J.Zarco Valencia Lunes, 18 de agosto 2025, 00:39

José Coronado es uno de los actores más reputados del cine y las series españolas. En los últimos años, el madrileño ha dado el salto a las plataformas de suscripción como Netflix o Amazon Prime Video gracias a títulos como 'Vivir sin permiso' o 'Entrevías', que tuvieron una primera vida en Telecinco.

Recientemente estrenó únicamente para Netflix 'Legado', en la que da vida a un empresario dueño de un medio de comunicación que ve cómo sus hijos tienen una lucha por el poder. Pero existe otra miniserie, en este caso del año 2021, que tuvo un gran éxito y se llama 'El inocente', donde Coronado también tiene un importante papel.

Protagonizada por Mario Casas, cuenta con ocho episodios. Una noche, hace nueve años, Mateo (Mario Casas) intercedió inocentemente en una pelea y terminó convirtiéndose en un homicida. Ahora es un ex-convicto que no da nada por sentado. Su mujer, Olivia, está embarazada, y los dos están a punto de conseguir la casa de sus sueños. Pero una llamada impactante e inexplicable desde el móvil de Olivia vuelve a destrozar la vida de Mateo por segunda vez.

La serie está producida por Oriol Paulo, encargado de otros títulos como 'Contratiempo', 'El cuerpo' o 'Los ojos de Julia'. La ficción está llena de giros constantes que sumergen al espectador en una máxima intriga y suspense por conocer la verdad.

Allí aparece José Coronado interpretando a Teo Aguilar, un inspector de la Unidad de Delitos Especiales que se mueve al margen de la legalidad y que terminará teniendo mucha importancia en la trama. Aura Garrido, Alexandra Jiménez, Juana Acosta o Ana Wagener completan el reparto de la popular serie.