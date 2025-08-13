La exitosa serie de suspense con un José Coronado desconocido perfecta para ver este agosto
'Noche y Día' tiene una nueva vida desde su incorporación a plataformas como Netflix
J.Zarco
Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:46
Es verano y muchos aprovechan ratos de su tiempo libre para disfrutar de alguna serie. Las distintas plataformas de suscripción ofrecen numerosas alternativas, pero en muchas ocasiones resulta complicado saber elegir cuál de ellas es la adecuada. Una excelente opción es 'Noche y Día', disponibles en Netflix y Amazon Prime Video.
La ficción, que se desarrolla en Barcelona, es del año 2016 y se emitió en su momento en TV3. Cuenta con dos temporadas de 13 episodios cada una de ellas y está protagonizada por nombres como el de Clara Segura, Pablo Derqui, Miquel Fernández o Marc Martínez.
De qué va 'Noche y Día'
La médico forense Sara Grau comienza un tratamiento de fecundación asistida. Ese mismo día, durante una autopsia, reconoce el cadáver de un tipo con el que tuvo una relación extramatrimonial. Y también ese día una mujer aparece asesinada. ¿Hay un asesino en serie en Barcelona?
La serie mezcla diferentes tramas, pero la principal de ellas es la búsqueda de un hombre que mata a mujeres ancianas con el mismo método. Por otro lado, está el complicado matrimonio entre la forense Sara Grau y Luís Forés, que combina con los problemas en el trabajo de él por su arrogante personalidad.
Otro personaje importante es el de Aitor Ochoa, padre viudo que mantiene una difícil relación con su hija Miren, sobre la que quiere saber más y proteger, quizá en exceso.
Conforme avanza la temporada aparece en escena, como actor secundario, José Coronado. Habituado a hacer papeles más protagonistas, en esta ocasión se mete en la piel de un traficante de cocaína e incluso proxeneta.
La serie, que cuenta con una valoración de 7,1 en Filmaffinity, fue galardonada con un premio Ondas. Con su aparición en Netflix, Amazon Prime Video y Filmin ha cobrado una nueva vida y está arrasando.
