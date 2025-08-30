Bombazo en televisión: Albert Rivera ficha por este exitoso programa con su propia sección El exlíder de Ciudadanos ficha por Antena 3

J.Zarco Valencia Sábado, 30 de agosto 2025, 00:29

Llega septiembre y con ello el regreso de los principales programas de Antena 3. Tras confirmarse la vuelta de 'El Hormiguero' el próximo lunes, ahora la cadena ha comunicaco las novedades que habrá en la nueva temporada de 'Espejo Público', que estará presentada de nuevo por Susana Griso.

Según explican desde Antena 3, habrá nuevos colaboradores y secciones, entre ellas una de sexo: «Este año me voy a mojar y me voy a divertir más que nunca», apunta Griso, que estará acompañada de Lorena García, Miquel Vals y Gema López.

«Volvemos con más fuerza que nunca en nuestra temporada 20. Somos de los programas más longevos de la parrilla televisiva y tenemos el compromiso de asegurar al espectador que escuchará todas las opciones, versiones y opiniones de cada asunto. Pluralidad informativa con el rigor que aporta ser un programa producido por Antena 3 Noticias, los líderes indiscutibles de la información audiovisual en este país«, ha señalado la presentadora.

Una de las grandes novedades es la llegada del exlíder de Ciudadanos Albert Rivera, que se pondrá al frente de la sección 'El Observatorio con Rivera'. Josep Borrell desgranará los grandes temas de actualidad en una sección denominada 'Una ventana al Mundo con... Josep Borrell'; El juez Calatayud analizará los problemas a los que se enfrentan los jóvenes en la sección 'Generación Calatayud'; y el influencer José Elías seguirá colaborando con Espejo Público.

El segundo tramo del espacio, denominado 'Más Espejo', estará de nuevo basada en contenidos de actualidad, entretenimiento y corazón, e incluirá una nueva sección de sexo liderada por la sexóloga, Lorena Berdún.

Añadirá nuevos nombres en su mesa de actualidad como: Samanta Villar o Félix Álvarez, y a la mesa de corazón se unirán a los colaboradores que ya estaban: Cristóbal Soria y Juan Diego Madueño, para comentar las últimas noticias de la prensa rosa.