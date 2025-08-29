'MasterChef Celebrity 10' adelanta su estreno y en nuevo horario: estos son los 16 famosos que concursan El programa arranca el próximo lunes 1 de septiembre

J.Zarco Valencia Viernes, 29 de agosto 2025, 11:03

'El Hormiguero' arranca el próximo lunes 1 de septiembre y la respuesta de RTVE a Antena 3 ha sido adelantar el estreno de 'MasterChef Celebrity 10', una de las grandes apuestas de la cadena. Así pues, el programa de cocina toma el relevo del 'Grand Prix', que ha estado ocupando esa franja durante el verano.

El concurso arrancará incluso antes de que tenga lugar la presentación oficial el jueves 4 de septiembre en el FesTVal de Vitoria. Ante la ausencia de 'La Revuelta', que empieza el próximo lunes 8, 'MasterChef' comenzará a las 22:10 horas, coincidiendo con la nueva temporada de 'El Hormiguero'.

Miguel Torres, Valeria Vegas, Charo Reina, Alejo Sauras, Necko Vidal, David Amor, Soraya Arnelas, Jorge Luengo, Masi Rodríguez, Valeria Ros, Mariló Montero, José Manuel Parada, Juanjo Bona, Torito, Rosa Benito y Mala Rodríguez son los concursantes confirmados para el talent culinario.

Para celebrar el décimo aniversario, el jurado invitará a la modelo y creadora de contenido Victoria de Marichalar de Borbón, al astronauta Pedro Duque, al paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga, el actor, director y presentador Daniel Guzmán, el actor William Levy, el cantante y compositor Antonio Carmona, los cantantes Bertín Osborne y Conchita, las presentadoras Isabel Gemio y María Gómez, el modista Lorenzo Caprile, el torero Víctor Janeiro, la modelo Vania Millán, el coreógrafo Poti, el actor Santi Rodríguez, los empresarios Kike Sarasola y Natalia de la Vega, o Carlos Peguer y Mariang creadores de 'La Pija y la Quinqui'.

El talent contará con un firmamento de chefs con estrellas Michelin: Joan Roca, Oriol Castro, Jesús Sánchez, Ángel León y Toño Pérez. Tampoco faltarán algunos de los exaspirantes de 'MasterChef 12+1' y de todas las ediciones de 'MasterChef Celebrity', como Inés Hernand, Pitingo, Eduardo Casanova, Yolanda Ramos, Mario Vaquerizo, Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Boris Izaguirre, Cayetana Guillén Cuervo, Loles León y Miguel Ángel Muñoz, explican desde RTVE.

En 'MasterChef Celebrity 10', también estarán en juego los 75.000 euros para donar a la ONG que el ganador elija. Además, la Facultad de Gastronomía del Basque Culinary Center completará la formación de los duelistas con un curso de cocina de un fin de semana. Y en cada programa habrá 4.000 euros para la ONG que prefiera el mejor cocinero del día.