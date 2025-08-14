Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Alberto Gras, en la esquina superior derecha, junto a sus compañeros de edición.

Un exconcursante de 'MasterChef' desvela secretos de su edición

«Durante los primeros cuatro o cinco programas hubo dos o tres personas que estaban viviendo en un hotel», ha revelado Alberto Gras

Joaquina Dueñas

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:37

'MasterChef' acumula tantos éxitos televisivos como polémicas. La última ha llegado de la mano de Alberto Gras, que quedó en cuarta posición en la reciente edición, la octava, que ganó Ana Iglesias. El joven ha compartido con sus seguidores, a través de TikTok, algunos de los secretos de la convivencia. «Vivimos todos en una mansión a las afueras de Madrid y no tienes móvil. En nuestro caso, compartíamos habitación», ha descrito. Pero la sorpresa ha llegado al revelar que hubo «dos o tres concursantes» que no estaban en la misma casa y que tampoco estuvieron aislados.

«No todos vivíamos en esa casa, porque durante los primeros cuatro o cinco programas hubo dos o tres personas que estaban viviendo en un hotel. La gente que vivía en el hotel tenía el móvil, les iban a visitar familiares y demás», ha detallado. «El resto estábamos aislados completamente; llamábamos una vez a la semana, durante cinco minutos, y con una persona que estaba controlándonos. Me parece bien, pero para todos lo mismo, ¿no?», ha subrayado.

Abundando en esa discriminación, ha destacado que los que no estuvieron en las mismas condiciones que los demás «justamente fueron las dos personas que quedaron primera y segunda ese año», es decir, Ana Iglesias, la ganadora, y Andy García, segundo, sembrando así la sombra de la duda.

Publicidad

