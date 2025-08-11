Jordi Cruz opina sobre la jornada laboral de sus camareros: «Nos ha costado pasar de 14 a 8 horas diarias» El jurado de Masterchef asegura que la juventud no quiere trabajar de camarero

Mario Lahoz valencia Lunes, 11 de agosto 2025, 01:36

Los contratos en hostelería suelen ser, en muchos casos, sinónimo de horarios largos, salarios bajos y condiciones muy exigentes para los trabajadores. En un sector que no muestra signos de rebajar su nivel de precarización, los dueños de los establecimientos tienen cada vez más difícil encontrar empleados dispuestos a ocupar esos puestos.

Es el caso de Jordi Cruz, el conocido jurado de Masterchef, que ha asegurado tener dificultades para encontrar personal durante una entrevista en RAC1. El chef señala que se ha dado un cambio en el mercado laboral en los últimos años que hace cada vez más complicado rellenar la plantilla y que se mantenga estable.

«La gente joven no quiere trabajar de camarero», afirma el cocinero, propietario de varios locales con estrella Michelin. El chef sitúa este cambio como una tendencia que se viene dando unos cinco años, desde el confinamiento en el año 2020.

«Cada vez tenemos menos tiempo para formar a la gente como a mí me gustaría», subraya Cruz, reflexionando sobre uno de los retos más significativos a los que se enfrenta actualmente un sector de la hostelería marcado por una elevada volatilidad del personal y el creciente desinterés por parte de los jóvenes para ser camareros.

«Lo hacemos muy bien pero yo soy un tiquismiquis. Me gusta que lo hagan super bien, con unos protocolos», comenta, reflejando su exigencia por la excelencia en el servicio. El responsable de tres restuarantes en Barcelona destaca que aunque ofrece condiciones dignas a los trabajadores, no encuentra entre los jovenes ese interés por la profesión.

Cruz asegura que en sus locales pagan bien y que los trabajadores solo trabajan ocho horas al día. El cocinero destaca como algo excepcional en el sector que se respete la jornada máxima de ocho horas de los contratos. De hecho, menciona que «les ha costado» rebajar a las ocho horas diarias las jornadas de 14 horas que antes cumplían sus trabajadores.