En qué puesto ha quedado DiverXO de Dabiz Muñoz la lista The World's 50 Best Restaurants El listado recopila los mejores locales gastronómicos a nivel mundial

Tamara Villena Valencia Jueves, 19 de junio 2025, 23:27

La prestigiosa lista The World's 50 Best Restaurants ha vuelto a señalar cuáles son los mejores restaurantes del mundo, una clasificación anual en la que esta vez han conseguido situarse cuatro propuestas españolas. Una de ellas ha sido el vasco Asador Etxebarri (Atxondo), que partía como gran favorito, aunque finalmente no ha podido ser y el número uno ha ido a parar al restaurante Maido de Lima (Perú), que se ha coronado como el mejor restaurante del mundo. El local ganador, del chef Mitsuharu 'Micha' Tsumura, destrona al español Disfrutar de Barcelona, que fue el mejor en 2024.

No obstante, el Asador Etxebarri (Atxondo) ha logrado un segundo puesto, además de conseguir el premio a mejor sumiller del mundo para su experto en vinos, Mohamed Benabdallah. La lista, que ha sido presentada este mismo jueves en la ciudad italiana de Turín, también ha otorgado a Etxebarri el galardón de Mejor Restaurante de Europa.

El siguiente restaurante español más destacado en The World's 50 Best Restaurants ha sido Diverxo de Dabiz Muñoz, que ha conseguido un cuarto puesto por un menú con «varios platos de pura teatralidad, que puede incluir desde pichón con jerez hasta mochi de múltiples sabores», según indican en el portal del prestigioso listado. «Espera combinaciones únicas con influencias asiáticas, como nigiri madurado en los Pirineos, paella japonesa o caviar asado con curry vindaloo y yogur griego», destacan.

«Hedonista. Creativo. Impredecible. Tres palabras para describir al chef Dabiz Muñoz y Diverxo», resume el listado sobre el trabajo del chef, conocido por su capacidad para «desafiar los límites gastronómicos al máximo». «Más que un restaurante, Diverxo es un espacio para la creatividad del chef, con comensales que lo acompañan en una experiencia inolvidable», definen desde The World's 50 Best Restaurants.

Otros dos restaurantes se posicionan entre los cuatro españoles que han conseguido entrar en la lista, con Elkano (Getaria) en el puesto 24 y Enigma (Barcelona) el 34.