Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. A3

'El Hormiguero' arranca por todo lo alto: estos son sus seis invitados para la próxima semana

El programa inicia el lunes 1 de septiembre su temporada número 20

J.Zarco

Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:09

'El Hormiguero' regresa el próximo lunes 1 de septiembre de Antena 3 para arrancar su temporada número 20. El programa de Pablo Motos vuelve para seguir liderando el 'acces prime time' después de volver a terminar líder el curso pasado pese a la competencia de 'La Revuelta'.

La cadena comenzará fuerte y ya ha anunciado quiénes serán los invitados de la próxima semana (lunes 1 a jueves 4). Los dos primeros en sentarse en el plató, juntos, serán el futbolista Sergio Ramos y el cantante Bertín Osborne. El exfutbolista del Real Madrid disfruta de su última etapa como jugador en México, en el Rayados de Monterreym, a sus 39 años.

El martes 2 acudirán Joaquín Sánchez y su mujer Susana Saborido, que presentan la nueva temporada de 'Emparejados'. El miércoles 3 será el turno para el escritor Arturo Pérez-Reverte, que hablará de su nueva novela 'Misión en París', mientras que la semana finalizará el jueves 4 con Ester Expósito. La actriz presenta la película que 'El Talento', que protagoniza junto a Pedro Casablanc.

Nueva promo de 'El Hormiguero'

Como en el inicio de cada temporada, también emitirán su habitual cortometraje en el que participan diversos famosos. Emilia, Edurne, Sebastián Yatra, Alaska y Mario Vaquerizo, Leiva, Rafa Nadal o Javier Cámara son los rostros conocidos que pasean por la alfombra roja de los premios 'El Hormiguero'.

En su primera semana no tendrán que competir con 'La Revuelta', que inicia su segunda temporada en La 1 el próximo lunes 8 de septiembre, de nuevo con David Broncano al frente.

