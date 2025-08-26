Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. A3

'El Hormiguero' anuncia la inminente fecha de regreso de su temporada 20

El programa de Pablo Motos busca volver a liderar el 'acces prime time'

J.Zarco

Martes, 26 de agosto 2025, 12:32

'El Hormiguero' ya tiene fecha de vuelta después del verano. El programa de Pablo Motos regresa con el objetivo de seguir siendo líder del 'acces prime time' en la segunda temporada en la que tendrá de nuevo la competencia de 'La Revuelta'.

Hace unos días, Pablo Motos publicaba una imagen en Instagram en una comida junto a Juan Ibáñez, Damián Molla (Trancas y Barrancas) y Jorge Marrón en la que anunciaban que ya estaban preparando el nuevo curso: «Aquí comienza oficialmente la temporada 20 de El Hormiguero», escribía el presentador.

Pues bien, este lunes Antena 3 anunció que 'El Hormiguero' emitirá nuevos programas a partir de este lunes 1 de septiembre a las 21:45 horas: «Tras cerrar julio con una temporada histórica donde el liderazgo en audiencia estuvo presente en cada momento, vuelve listo para una nueva temporada llena de sorpresas, experimentos y mucha diversión», destacan.

Lo que de momento no se conoce son los primeros invitados, algo que presumiblemente anunciarán en los próximos días. Cada jueves, Pablo Motos comunica los rostros que le van a acompañar de lunes a jueves durante la siguiente semana.

«El lugar donde todos quieren estar. El lugar donde todo puede pasar. El programa líder de la televisión que arrasa siendo líder un año más», señala la voz en off en el anuncio de Antena 3. Todo ello, a la espera de que David Broncano y 'La Revuelta' señalen la fecha de su retorno.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto con golpes en la cabeza a un subinspector retirado de la Policía Nacional en su casa en Ribarroja
  2. 2 Aemet activa un aviso amarillo por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  3. 3 Fallece de forma repentina José María Beneyto Jiménez de Laiglesia
  4. 4 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  5. 5

    La familia del hombre abatido a tiros cree que confundió a los policías de paisano con delincuentes
  6. 6 El corte de la A-7 por el vuelco de un camión provoca atascos kilométricos en la Pista de Silla, la V-30 y la A-3
  7. 7 Verónica Echegui: el Goya que recibió en Valencia y el dardo que lanzó a Pedro Sánchez
  8. 8

    El jefe de Climatología de Aemet admite errores en la gestión de la dana
  9. 9 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  10. 10 El superordenador dictamina qué tres equipos descenderán: así quedarían Valencia CF y Levante UD

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias 'El Hormiguero' anuncia la inminente fecha de regreso de su temporada 20

&#039;El Hormiguero&#039; anuncia la inminente fecha de regreso de su temporada 20