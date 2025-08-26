'El Hormiguero' anuncia la inminente fecha de regreso de su temporada 20 El programa de Pablo Motos busca volver a liderar el 'acces prime time'

'El Hormiguero' ya tiene fecha de vuelta después del verano. El programa de Pablo Motos regresa con el objetivo de seguir siendo líder del 'acces prime time' en la segunda temporada en la que tendrá de nuevo la competencia de 'La Revuelta'.

Hace unos días, Pablo Motos publicaba una imagen en Instagram en una comida junto a Juan Ibáñez, Damián Molla (Trancas y Barrancas) y Jorge Marrón en la que anunciaban que ya estaban preparando el nuevo curso: «Aquí comienza oficialmente la temporada 20 de El Hormiguero», escribía el presentador.

Pues bien, este lunes Antena 3 anunció que 'El Hormiguero' emitirá nuevos programas a partir de este lunes 1 de septiembre a las 21:45 horas: «Tras cerrar julio con una temporada histórica donde el liderazgo en audiencia estuvo presente en cada momento, vuelve listo para una nueva temporada llena de sorpresas, experimentos y mucha diversión», destacan.

Lo que de momento no se conoce son los primeros invitados, algo que presumiblemente anunciarán en los próximos días. Cada jueves, Pablo Motos comunica los rostros que le van a acompañar de lunes a jueves durante la siguiente semana.

«El lugar donde todos quieren estar. El lugar donde todo puede pasar. El programa líder de la televisión que arrasa siendo líder un año más», señala la voz en off en el anuncio de Antena 3. Todo ello, a la espera de que David Broncano y 'La Revuelta' señalen la fecha de su retorno.

