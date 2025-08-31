El restaurante valenciano especialista en arroces donde Pablo Motos ha preparado la nueva temporada de 'El Hormiguero' Este lunes arranca el curso número 20 del programa de Antena 3

'El Hormiguero' arranca este lunes 1 de septiembre con invitados de altura. Sergio Ramos y Bertín Osborne serán famosos que abrirán la temporada número 20, mientras que durante el resto de la semana estarán Joaquín Sánchez y Susana Saborido, Arturo Pérez-Reverte y Ester Expósito.

Fue hace unos días cuando Pablo Motos comenzó a preparar el nuevo curso, y lo hizo con una comida en un restaurante valenciano, El Trencall. Este local está ubicado en la localidad alicantina de Javea, y publicó una fotografía en Instagram junto al presentador, Jorge Marrón, Juan Ibáñez y Damián Molla, estos realizan el papel de las famosas hormigas 'Trancas' y 'Barrancas'.

«Los queridos representantes del programa 'El Hormiguero'. Un auténtico honor haber recibido en nuestro restaurante El Trencall a parte del equipo que, de lunes a jueves, nos entretiene y nos hace felices con su humor, ingenio y creatividad», han escrito en el post de Instagram.

«Gracias a Pablo Motos, a las inseparables hormigas Juan Ibáñez y Damián Mollá, y al gran Marrón, que cada noche nos sorprende con la ciencia de una forma espectacular. Y, aunque no salga en la foto, un especial reconocimiento a Laura Llopis, pieza clave e imprescindible en el programa. Un día muy especial para nosotros. ¡Gracias de corazón por habernos elegido!», añadieron.

Semanas antes, también habián subido una imagen con otra visita de Pablo Motos. Además, el de Requena también colgó una fotografía en 'El Trencall' con mensaje: «Aquí comienza oficialmente la temporada 20 de 'El Hormiguero'».

Qué se come en 'El Trencall'

El local detalla a través de su página web el tipo de cocina que realiza: «Inaugurado en 1970 y seguido por dos generaciones de padres a hijos, el Restaurante Trencall ofrece una tradicional cocina mediterránea. A lo largo de los años ha ganado fama, sobre todo por sus arroces. Amplia selección de entradas, pescados y carnes. Ubicado en plena montaña pero a pocos minutos de la costa, se encuentra muy cerca de las Playas del Portichol y Granadella, el faro del Cabo de la Nao y otros puntos de interés en Jávea. Destacan sobre todo los excelentes arroces. Amplia oferta de ricos pescados frescos sin olvidar unas buenas carnes».