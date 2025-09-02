Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Manu y Rosa, la pareja más longeva en la historia de 'Pasapalabra'. Antena 3

Manu y Rosa establecen un récord jamás visto en la historia de 'Pasapalabra': «Es una absoluta locura»

La pareja de concursantes ha superado la marca que dejaron Rafa y Orestes

Mario Lahoz

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 15:57

'Pasapalabra' está cerca de entregar el bote millonario. Una cantidad superior a los dos millones que se acerca a la que consiguió el sevillano Rafa Castaño. El duelo entre Manu y Rosa está al rojo vivo. Eso sí, gane quien gane de los dos retadores, ambos formarán parte de la historia del concurso de Antena 3.

Rosa llegó a 'Pasapalabra' hace 198 programas. Esa cifra es mucho más que una anécdota porque supone un récord histórica que la gallega ha alcanzado junto a Manu, se han convertido en la pareja más longeva en los 25 años de vida del concurso.

Terminaron agosto igualando la marca dejada el ya clásico dueto formado por Rafa Castaño y Orestes Barbero, y ahora ellos ya les han superado. Roberto Leal ha presentado la gesta con todos los honores que merece: «El duelo más longevo en la historia de 'Pasapalabra'».

Después, ha preguntado las sensaciones a los concursantes. Rosa ha asegurada que es «una absoluta locura» porque estos 198 programas se le han pasado «volando». En el caso de Manu, se trata de un suma y sigue de hitos.

El concursante tricentenario ha reconocido que se trata de una marca que ha llegado sin darse cuenta: «¿Cuándo ha pasado esto?». Además, ha bromeado con el presentador al hilo del look que ha lucido en este programa: «Sería imposible sin nuestro gondolero de confianza».

