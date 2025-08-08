El popular destino valenciano en el que Moisés Laguardia disfrutó del dinero ganado en 'Pasapalabra': «Volví como nuevo» El exconcursante ha confesado en un podcast cómo es su vida un año después de perder el bote millonario frente a Óscar Díaz

La aventura de Moisés Laguardia en 'Pasapalabra' tocó a su final hace ya más de un año, después de un amargo adiós sin el bote millonario que se llevó su rival Óscar Díaz. Pese a todo, el riojano se embolsó un total de 159.000 euros en sus casi 250 programas en el concurso de Antena 3 presentado por Roberto Leal.

Después de tanto tiempo el exconcursante sigue guardando un gran cariño al concurso aunque su paso por el programa no fue tan cómodo como todo el mundo imagina desde el otro lado de la pantalla. Y es que no solo no se llevó el premio gordo, sino porque tuvo que cambiar radicalmente su vida para poder participar durante tanto tiempo.

Hace un año ya explicó en una entrevista que los domingos se iba a Madrid, allí grababa un par de días, luego volvía el martes por la noche a Alfaro, su pueblo de residencia, y miércoles, jueves y viernes era cuando tenía que poner todo al día en el trabajo.

Afortunadamente uno de los beneficios de haber perdido en 'Pasapalabra' es haber recuperado su antigua vida. El riojano lo ha explicado en una entrevista reciente en el podcast 'Al Lío' de 7 Rioja TV. «Recuperé muchas cosas que no podía hacer porque los días solo tienen 24 horas», ha comenzado.

«He vuelto al ajedrez, he vuelto a mi vida más tranquila, al trabajo y a mis aficiones. Me gusta ver deporte, salir un poco más, aunque no me he prodigado mucho en eso», confiesa entre risas.

Durante la entrevista también ha abordado otros aspectos del formato de Atresmedia y su paso por las diferentes etapas del programa, con diferentes presentadores como Christian Gálvez o Roberto Leal. De hecho, Moisés desvela que el primero era «como un hermano mayor», mientras que el segundo es «un amigo de toda la vida» con el que tenía «mucha complicidad».

Al ser preguntado sobre en qué habría gastado el dinero del bote de 1.816.000 euros en caso de haberlo ganado, el otrora concursante indica que habría invertido en alguna propiedad: «Viajes me haría, aunque no soy de viajar muy lejos».

El riojano también ha tenido tiempo para confesar en qué gastó parte del dinero ganado durante su estancia en el concurso. Unas vacaciones con la Comunitat Valenciana como destino: «Con lo que me llevé me fui tres semanas a la playa a Peñíscola. Ahí desconecté y volví como nuevo», ha concluido.

Cabe recordar que Peñíscola es popular principalmente por su castillo, el Castillo del Papa Luna, y su casco antiguo, que se ubica sobre una península rocosa que se adentra en el mar Mediterráneo. Además, es conocida por sus playas, su ambiente marinero y su gastronomía, lo que la convierten en un destino elegido por muchos visitantes durante el período estival.