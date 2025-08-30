'El Hormiguero' incorpora a una valenciana como nueva colaboradora

A. Pedroche Sábado, 30 de agosto 2025, 00:29 Comenta Compartir

'El Hormiguero' es uno de los programas más importantes de la televisión en nuestro país. El espacio conducido por Pablo Motos sigue siendo el más visto en su franja pese a que con la aparición de 'La Revuelta' la competencia haya sido más dura que nunca. Sin embargo, su fórmula funciona. Es lo que le ha llevado a mantenerse 20 años en la pantalla, de los cuales 15 han sido en Antena 3. Ahora, el espacio producido por la empresa española 7 y Acción se prepara para arrancar su vigésima temporada.

Días atrás, Pablo Motos publicaba una imagen en Instagram en una comida junto a Juan Ibáñez, Damián Molla (Trancas y Barrancas) y Jorge Marrón en la que anunciaban que ya estaban preparando el nuevo curso: «Aquí comienza oficialmente la temporada 20 de El Hormiguero», escribía el presentador. Pues bien, ya se ha confirmado que la fecha exacta de regreso será el próximo lunes 1 de septiembre de 2025.

También se conocen los invitados para esa primera semana. El lunes se sentarán juntos en el plató el futbolista Sergio Ramos y el cantante Bertín Osborne. El martes 2 acudirán Joaquín Sánchez y su mujer Susana Saborido, que presentan la nueva temporada de 'Emparejados'. El miércoles 3 será el turno para el escritor Arturo Pérez-Reverte, que hablará de su nueva novela 'Misión en París', mientras que la semana finalizará el jueves 4 con Ester Expósito.

Pero eso no es todo. 'El Hormiguero' tiene más nombres de celebridades que irán apareciando por el plató. A través de una nota de prensa, Antena 3 confirmó la asistencia de los siguientes famosos: Raphael, Mar Flores, Malú, Pablo López, Sebastián Yatra o Mika.

Nuevos colaboradores

Esta temporada contará además con dos nuevos colabores. En primer lugar, Juan Carlos Ortega que traerá el primer consultorio del mundo con personajes hechos por Inteligencia Artificial. La otra colaboradora es la valenciana Esperansa Grasia. Esta joven de Benaguasil (aunque nacida en Llíria) y cuyo nombre real es Gema Palacio, cuenta con más de 2 millones seguidores en redes sociales y ha sido reconocida como la Mejor TikToker española de comedia. No es su primera experiencia en televisión. Ya fue concursante en la pasada edición de 'Tu cara me suena'.

Temas

El Hormiguero