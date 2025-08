Mercedes Milá elige «salvar, nominar o expulsar del país» entre Broncano, Motos y Wyoming: «A él, en un pedestal» La periodista y presentadora acude a 'Pasa sin llamar', en La 2, y no duda en responder a un complicado dilema

Marta Palacios Valencia Lunes, 4 de agosto 2025, 00:12

Mercedes Milá ha sido la invitada este sábado a 'Pasa sin llamar', el programa de La 2 que presentan Inés Hernand, Alba Carrillo, Mariona Casas y Carmina Barrios. Durante el programa, la periodista y presentadora charló y se sinceró sobre su trayectoria en los de comunicación y todas las vivencias que ha tenido gracias a convertirse en uno de los rostros más populares de la televisión.

En la entrevista, el programa puso en un aprieto a Milá al preguntarle «¿a quién salvas, a quién nominas y a quién expulsas del país?» y las opciones fueron David Broncano, El Gran Wyoming y Pablo Motos. Sin embargo, lejos de andarse por las ramas, la periodista supo salir airosa del tema y respondió sin tapujos.

La respuesta fue clara y no se lo pensó mucho: «Lo siento, pero claramente voy a salvar a Wyoming», dijo rápidamente. «Nomino a Broncano y expulso a Pablo Motos», añadió. «¡Sorpresa total!», dijo Alba Carrillo. Y es que, es sabido por todos de la predilección de Milá por el presentador de 'La Revuelta'.

«Al saber le llaman suerte. Wyoming lleva mucho tiempo haciendo las cosas muy bien. Tiene una cabeza muy interesante y, por lo tanto, lo salvo», señaló Milá al tiempo que reconocía que le «gusta muchísimo Broncano» pero que se decantaba por el presentador de 'El Intermedio'.

De Pablo Motos Milá dijo que «lo expulsaría del país» no porque quiera sino porque era la única opción que le quedaba. «No había más remedio», indicó no sin antes matizar que no podría «expulsar a Broncano», sino que a él lo pondría «en un pedestal». Por último, quiso añadir que el presentador de 'El Hormiguero' es «encantador, buenísimo y lleva 16 años triunfando».