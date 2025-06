Mercedes Milà regresa a TVE con su propio programa de entrevistas al más puro estilo Jesús Calleja

A. Pedroche Lunes, 23 de junio 2025, 00:45 Comenta Compartir

Radio Televisión Española (RTVE) continúa haciendo cambios en su parrilla. Después de confirmar la cancelación definitiva de 'La familia de la tele' este 18 de junio, la cadena pública ha anunciado que llegará un nuevo programa próximamente. Se trata de un espacio muy especial ya que supondrá la vuelta de una de las presentadoras más icónicas y reconocidas de nuestra televisión. Así es, Mercedes Milà vuelve a TVE.

La catalana se pondrá al frente de 'Me meto en un jardín'. Será producido en colaboración con Zanskar Producciones, responsable también de 'No sé de qué me hablas', el anterior programa que condujo Milà en La1. En este viaje la periodista se moverá en una caravana. Durante el recorrido, conocerá y escuchará de forma espontánea a personajes del mundo rural, y también a los que trabajan y cuidan los jardines extraordinarios que vamos a descubrir.

Este formato recuerda un poco a 'Volando voy', el programa de Cuatro presentado por Jesús Calleja, quien es dueño de Zanskar Producciones. El leonés recorría la geografía española en busca de alguno de los pueblos más pequeños de nuestro país. Todo ello sobrevolando con un helicóptero varios de los puntos más bonitos y espectaculares del mundo rural. Sin embargo, nada hace indicar que Mercedes Milà vaya a sobrevolar España.

En lo que sí se asemejarán es en la entrevista. El destino final será un espacio natural especial donde tendrá una charla con una persona conocida. A estas alturas de su vida, Mercedes Milá se propone hacer entrevistas en profundidad, alejadas de la actualidad, del ruido, de la ciudad. Mantendrá conversaciones con calma y en un escenario tranquilo, precioso, en la naturaleza domesticada por el hombre.

Sin embargo, desde TVE aseguran que la presentadora no perderá su esencia y seguirá metiéndose en jardines; literal y metafóricamente hablando.

Temas

