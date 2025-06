'La familia de la tele' dice adiós para siempre este miércoles

A. Pedroche Martes, 17 de junio 2025, 17:17 | Actualizado 17:39h. Comenta Compartir

La semana pasada RTVE confirmaba que 'La familia de la tele' llegaba a su fin. El programa, después de poco más de un mes en antena, será cancelado tras los fríos datos de audiencia que ha mantenido el magacín de La Osa Producciones Audiovisuales. Pese a que a finales de mayo José Pablo López, presidente del ente público, prometió paciencia en el Congreso de los Diputados, el vaso se ha colmado. Sin embargo, hasta el momento no se conocía la fecha exacta en la que se pondría punto y final al espacio. Según ha adelantado Fórmula TV, la fecha escogida es este miércoles 18 de junio.

De esta manera tan abrupta termina una de las grandes apuestas de la cadena pública en los últimos años. Es cierto que desde que se conoció la noticia de que los colaborades de 'Ni que fuéramos shhh' llegaban a Televisión Española se generó mucho revuelo mediático. Además, su estreno se tuvo que retrasar y se vio trastocado en dos ocasiones, una por el fallecimiento del papa Francisco y otra por el apagón que sufrió todo el país.

El gran estreno llegó el 5 de mayo y los datos de audiencia ya no fueron los esperado. No escaparon del unidígito y a partir de ahí las cosas fueron empeorando, mientras se situaban en el punto de mirada de los medios de comunicación y la opinión pública. De hecho, desde RTVE hubo varias voces que arremetiron contra el formato.

Pese a que TVE ha intentado mover su parrila en varias ocasiones para darle un empujón a 'La familia de la tele', nada ha funncionado. Usaron sus series de tarde como 'Valle Salvaje' o 'La Promesa' como reclamo, pero no hubo mejora. Incluso se hizo una sección presentada por Alba Carrillo, en el segundo acto del programa, en el que se trataban las tramas de las series, pero no lograron conectar con suficientes espectadores. Tan solo pudo hacer un gran repunte cuando el día 26 de mayo se emitió en directo la rueda de prensa de Melody, que venía con mucha expectación y polémica, lo que les hizo conseguir un 9,9% de share en el primer tramo.

Reacciones

Algunos de los miembros del programa se negaban a creer que esto era el final. «Estoy leyendo todas las noticias que han aparecido en mi timeline, pero a mí no se me ha comunicado nada oficial», escribió Inés Hernand en X (antes Twitter) hace apenas dos semanas. Es cierto que no había nada confirmado, pero era un secreto a voces.

Cuando la noticia de la cancelación saltó a la luz en medio del escándalo de Santos Cedrán, los colaboradores ya se lo tomaron en serio. «¿Se cancela esto?», se pudo escuchar a Alba Carrillo en un micrófono abierto ese mismo jueves. Belén Esteban, por su parte, aseguró en un evento que no había sido informada de ninguna cancelación y que la habían citado para grabar esta misma semana.

Temas

RTVE Radio Television Española