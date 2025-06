Un micrófono abierto durante 'La familia de la tele' traiciona a Alba Carrillo: «¿Se cancela esto?»

Marta Palacios Valencia Jueves, 12 de junio 2025, 16:38 | Actualizado 16:46h. Comenta Compartir

'La familia de la tele' tiene los días contados. El programa vespertino de La 1, presentado por María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua, llegará a su fin en próximos días o semanas mientras la cadena busca un remplazo para un programa cuyas bajas audiencias empiezan a ser insostenibles. Y es que, este miércoles el espacio registró su peor marca hasta la fecha: un 5,4% de cuota y apenas 450.000 espectadores.

Esta información ha causado un auténtico terremoto entre los colaboradores del programa y un ejemplo de ello ha sido lo ocurrido este jueves con Alba Carrillo, 'traicionada' por un micrófono abierto. Todo ha sucedido minutos antes de que el programa entrara en antena, concretamente en el previo de 'La familia de la tele' que emite RTVE Play.

Carrillo se encontraba junto a Javi de Hoyos a quién le ha preguntado: «¿Oye, qué va a pasar? ¿Se cancela esto?». Estas palabras se han viralizado al instante ya que la exmodelo no se ha dado cuenta de que tenía el micrófono puesto. Todos los espectadores que estaban conectados en ese momento han podido oir sus palabras y la posterior respuesta de Javi de Hoyos: «No, no, todavía no hay nada, no es real lo que sale», le responde.

Apartada de la parrilla este jueves

Además, la actualidad y la información han vuelto a dejar a 'La familia de la tele' fuera de la parrilla, de nuevo, este jueves. Y es que La 1 de TVE no ha emitido el programa vespertino debido a una noticia de última hora: la dimisión de Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, que ha dejado todos sus cargos en la formación y que entregará el acta de diputado.

