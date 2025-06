Belén Esteban se enfrenta a Telecinco en medio de un photocall y desmiente la cancelación de 'La familia de la tele'

Sara Bonillo Valencia Domingo, 15 de junio 2025, 12:05 Comenta Compartir

Desde la cancelación de 'Sálvame' en junio de 2023, la relación entre Belén Esteban y Mediaset no ha sido especialmente buena. La excolaboradora del programa ha expresado en reiteradas ocasiones su malestar por la forma en la que se gestionó la cancelación del programa y este sábado, la 'bomba' estalló.

La colaboradora de 'La familia de la tele' acudió al concierto que Lola Índigo ofreció en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid y allí, Belén notó como el programa de 'Socialité' dejó de grabar en cuanto apareció Belén en la alfombra roja previa a la actuación.

Un gesto que molestó, y bastante, a la exmujer de Jesulín de Ubrique. «Quiero que me graben todos. ¿Dónde están mis compañeros de Socialité? ¿Me podéis dar una explicación de por qué no nos grabáis?», comenzó preguntando, denunciando que Mediaset había dado una directriz al equipo de Socialité para no grabar a los que fueron rostros de 'Sálvame'.

«¿Hemos matado a alguien, hemos robado o hecho algo malo? Entonces, ¿quién da la orden de no grabarnos? Porque creo que hemos dado 14 años de nuestra vida», continuaba diciendo, mientras el photocall se paralizó por completo.

Esteban tildaba de «injusto» este trato por parte de Mediaset. Aunque la queja fue para el equipo de Socialité, la colaboradora dejaba claro que esta queja no iba contra ellos, sino contra la cadena en la que trabajan.

BRAVO BELÉN ESTEBAN ACABANDO CON MEDIASET Y TELECINCO 👏🏻👏🏻pic.twitter.com/2u4l5BPnFQ — Christiaan (@Christiaan013_) June 14, 2025

Muchas veces se ha hablado del presunto veto que existe dentro de Mediaset respecto a ciertos nombres del extinto magacín de la también desaparecida La Fábrica de la Tele. Aunque figuras como Terelu Campos, Carmen Borrego, Antonio Montero, José Antonio León o el mismo Jorge Javier Vázquez sí que siguen ligados a la cadena, no pasa eso con otros rostros, como el de la propia Belén Esteban, María Patiño o Kiko Matamoros, entre otros.

Además, Belén aprovechó este momento para desmentir la cancelación de 'La familia de la tele' de la que tanto se ha hablado últimamente en varios medios de comunicación De hecho, aseguró que la habían citado para seguir trabajando la semana que viene. «No puedo decir ninguna mentira, estoy muy contenta», concluía diciendo.