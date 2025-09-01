Bertín Osborne desvela la dieta que ha seguido para perder diez kilos y el lujo que se da en los desayunos: «Da brillo en la cara»
El cantante ha sido el primer invitado en 'El Hormiguero'
JZ
Lunes, 1 de septiembre 2025, 22:31
'El Hormiguero' arrancaba este lunes 1 de septiembre su temporada número 20 con Pablo Motos de nuevo al frente y la visita de Bertín Osborne y una conexión telefónica con Sergio Ramos. El espacio de Antena 3 busca convertirse un año más en el líder de 'acces prime time', algo que volvió a lograr el último curso pese al estreno de 'La Revuelta'.
Curiosamente, 'El Hormiguero' ha presentado una novedad en su inicio, ya que ha estrenado nueva canción y baile de Pablo Motos con sus colaboradores.
El de Requena también ha compartido una reflexión personal sobre cuánto ha cambiado todo desde que comenzó el programa hace veinte años. «Los móviles tenían botones, los coches tenían mechero y las teles tenían culo », ha señalado con ironía. También ha recordado que Quevedo era solo un escritor y Lamine Yamal... ¡no había nacido!
El presentador ha sido directo con su invitado y ha preguntado a Bertín Osborne por la polémica que ha tenido son su hijo con Gabriela Guillén. «Tengo un niño, vale. Es un encanto es una monada. La gente decían que lo tenía escondido, y ahora lo saco y también hay follón».
El cantante también ha hablado sobre su dieta y ha asegurado que ha cogido el hábito de no cenar y desde entonces ha perdido diez kilos. Además, ha sorprendido contando que en el desayuno no suele comer nada pero sí una copa de vino porque «da brillo en la cara».
El presentador le ha regalado a Pablo Motos, con quien comparte una buena amsitad una cesta llena de productos propios como huevos, aceitunas, aceite.... por su cumpleaños.
