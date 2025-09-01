Estos son los dos invitados mundialmente reconocidos que abren este lunes la nueva temporada de 'El Hormiguero' El programa de Antena 3 comienza su vigésima temporada con dos celebridades de renombre

Mario Lahoz Valencia Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:00 | Actualizado 20:06h. Comenta Compartir

'El Hormiguero' arranca una nueva temporada, la vigésima ya en antena, con dos invitados mundialmente reconocidos. Bertín Osborne y Sergio Ramos son los primeros nombres de una larga lista de invitados que visitarán en el plató de 'Antena 3' para participar en el programa de Pablo Motos.

Bertín Osborne (70 años) es uno de los cantantes y presentadores más populares de España, con una carrera que combina música, televisión y entretenimiento. El artista visita el programa para hablar sobre su splanes de futuro tras su paso por 'Tu Cara Me Suena'.

Por su parte, Sergio Ramos es un icono dentro del mundo del fútbol. Tras una carrera repleta de éxitos, el sevillano pasa los últimos días de su trayectoria jugando en el Rayados de Monterrey mexicano. El futbolista llega al programa para avanzar información sobre su nueva faceta como artista.

Bertín ha sido protagonista este verano por su participación en la undécima edición de 'Tu Cara Me Suena'. El artista no estaba seguro de si había tomado una buena decisión, pero se lo ha pasado en grande e incluso acabó el concurso cediendo el puesto en la final a otra compañera. «Yo he venido a este programa a divertirme y a pasármelo bien», explicaba.

Recientemente, el madrileño se ha visto envuelto en una polémica por salir en la portada de la revista '¡HOLA! junto a Gabriela Guillén y el hijo que tienen en común. Una decisión que justificaba con el bienestar de su hijo. «No quiero que mi hijo viva marginado», declaraba Bertín.

El exfutbolista del Real Madrid está cerca de concluir su carrera futbolística. El legendario defensor del Real Madrid tiene varios frentes abiertos en los que centrar sus esfuerzos una vez se aparte de los terrenos de juego, uno de los que más fuerza ha cogido es la música.

Este pasado domingo 31 de agosto, la leyenda del fútbol español lanzó su primer trabajo musical titulado 'Cibeles', en la que deja alguna que otra frase interesante relacionada con su salida del Real Madrid en el verano de 2021. El sevillano desvelará nueva información esta noche sobre esta nueva faceta.