Sergio Ramos se hace cantante y estrena su primera canción llena de dardos al Real Madrid El andaluz publica 'Cibeles', donde habla de su marcha del equipo blanco

Domingo, 31 de agosto 2025, 20:43

Sergio Ramos ha estrenado faceta en su vida y lo ha hecho como cantante. El exfutbolista del Real Madrid ha lanzado este domingo a las 19:00 horas su primera canción, llamada 'Cibeles', en la que se pronuncia sobre su polémica marcha del conjunto blanco en el año 2021.

En la canción deja dardos al equipo del Santiago Bernabéu: «Hay cosas que no te dije, que todavía me duelen. Nunca quise irme, tú que me pediste que vuele», señala en el inicio del tema, argumentando que no se quería ir del club.

«Te puse corona, tú me pusiste alas. No sabía que eran solo para que me alejaras. Y te miro ahora, sigues igual de bella. Que nadie es imprescindible, la vida te enseña», añade el andaluz en la melodía.

Sergio Ramos, actualmente en el Rayados de Monterrey, se fue del equipo al que llegó en 2005 tras 15 temporadas en las que conquistó cinco Ligas, cuatro Champions, cuatro Mundial de Clubes, tres Supercopas de Europa, dos Copas del Rey, cuatro Supercopas de España.

Dijo adiós porque hubo un conflicto en su renovación ya que el Real Madrid solo le ofrecía un año de contrato (es su política habitual) y él pedía dos. «Prefiero morir de pie que vivir arrodillado. Daré el corazón aunque me lo devuelvan dañado», añade en 'Cibeles' el de Camas. Precisamente, este lunes estará en 'El Hormiguero' y hablará sobre su nueva canción.

Letra de 'Cibeles'

Hay cosas que no te dije, que todavía me duelen

Nunca quise irme, tú que me pediste que vuele

Uhohoh, tú me pediste que vuele, tú me pediste...

Yo mataba por ti, te amé y te defendí

Pero no estaba en mí, tú me pediste que vuele

De gala me vestí, sangre y sudor te di

Te disfruté y te sufrí

Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal

Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual

Tu me amaste y yo te amé, pero siempre alguien da más

Todo fue como lo soñé, hasta que tocó despertar

Te puse corona, tú me pusiste alas

No sabía que eran solo para que me alejaras

Y te miro ahora, sigues igual de bella

Que nadie es imprescindible, la vida te enseña

Un partido dura 90 y te di 90 y tres más de la cuenta

Nunca me cansé de intentar, esta historia fue una leyenda

Prefiero morir de pie que vivir arrodillado

Daré el corazón aunque me lo devuelvan dañado

Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal (x2)

Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual (x2)

Tu me amaste y yo te amé, pero siempre alguien da más (x2)

Todo fue como lo soñé, hasta que tocó despertar (x2)

Te olvidaste de mi, me dejaste de lado

Sin poder decidir, eso es lo que más me duele

Y aunque todo fue así, volvería encantado

Una vez y hasta 1.000, tú lo sabes Cibeles

Y tú lo sabes Cibeles (x3)