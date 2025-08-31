La presentadora de Informativos Telecinco que se despide tras once años en Mediaset: «Gracias por arroparme» Leticia Iglesias dice adiós tras presentar este verano las noticias de la noche

JZ Domingo, 31 de agosto 2025, 00:46 Comenta Compartir

Leticia Iglesias se ha despedido este viernes 29 de agosto de Mediaset después de trabajar once años en el grupo de comunicación. La presentadora de Informativos Telecinco durante todo el verano también había acompañado durante la última temporada a Carlos Franganillo todas las noches de lunes a viernes en la edición de las 21:00 horas.

«Así terminamos hoy. Ha sido un placer acompañarles y un honor formar parte de los equipos informativos de esta casa que tengan muy buen fin de semana. Gracias», ha señalado al final del informativo.

Llevaba más de una década trabajando en Mediaset. Salió en 2011 de CNN+ y se unió a ellos en 2011, pero en 2014 se marchó para dirigir el gabinete de comunicación de Coca-Cola. Pero en 2017 regresó y estuvo desde entonces en los Informativos de Telecinco.

«Los últimos años, el último mes, las últimas 24 horas... Me habéis hecho sentir muy afortunada. Gracias», ha apuntado Iglesias en una publicación en Instagram. «Me faltan muchas personas en estas imágenes pero os tengo guardadas (en mi agenda y en mi️ corazón). Termina una etapa muy feliz en Mediaset. Gracias por arroparme. Compañeros de @informativostele5 y @noticiascuatro os sigo y os admiro».

«Ha sido un lujo tenerte como compañera, Leticia. Vuelve cuando quieras, Mediaset siempre será tu casa», ha contestado el perfil oficial de Mediaset en su publicación. Será a partir del próximo lunes 1 de septiembre cuando regrese Franganillo para ponerse al frente de los informativos de la noche.

Temas

Telecinco

Mediaset