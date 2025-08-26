El nuevo programa que llega al 'prime time' de Telecinco La cadena sigue con la búsqueda de formatos innovadores para tratar de recuperar audiencia y apuesta por una nueva incorporación con Santi Acosta

Mediaset sigue tratando de recuperar sus grandes cifras de audiencia del pasado y no cesa en su empeño de dar con programas 'estrella' que vuelvan a convertirse en una apuesta segura en su parrilla. No es tarea fácil en un contexto en el que la oferta de contenidos se duplica y las plataformas de 'streaming' ganan espectadores frente a la televisión convencional, donde tiene además como grandes competidores a Atresmedia y RTVE.

El objetivo de la cadena es dar con un 'Supervivientes', 'La Isla de las Tentaciones' o 'Gran Hermano', programas que hasta ahora han logrado conquistar y mantener a los espectadores de Telecinco semana tras semana durante su emisión.

La nueva apuesta de la cadena viene de la mano de Santi Acosta, un rostro habitual de Telecinco, en el que ha presentado programas como 'Salsa Rosa' o actualmente '¡De viernes!'. Ahora, el presentador dirigirá el nuevo formato ideado por Mandarina, la productora de confianza del Mediaset, que inspirada en el espíritu de 'Hormigas blancas' firma la nueva incorporación al 'prime time' de Telecinco.

El programa se llamará 'El precio de...' y se centrará en la historia reciente del mundo del corazón y la prensa rosa en España, adentrándose en los entresijos del sector y analizando desde el precio de las portadas y exclusivas más conocidas del país hasta su repercusión en los medios y la sociedad.

El programa tendrá un toque más documental al estilo de 'Paparazzi', la serie que el propio Acosta dirigió para Movistar Plus+ sobre la evolución de este oficio, desde que tuviese su gran 'boom' en los sesenta hasta la actualidad.

Está previsto que su fecha de emisión sea los miércoles por la noche, y como es habitual ya en la cadena, su contenido se estructurará en dos partes: la primera será un documental lleno de testimonios de los propios protagonistas de las historias, paparazzis y periodistas; mientras que la segunda pasará a plató para analizar en un debate con colaboradores todo ello desde una perspectiva actual. La cadena todavía tiene pendiente anunciar en qué fecha estrenará su nueva apuesta.