Jorge Javier Vázquez, sobre sus problemas con Hacienda: «Rocé la quiebra» El presentador catlán ha explicado como vivió uno de los momentos más delicados para él de estos últimos años

Jorge Javier Vázquez es uno de los presentadores de televisión más importantes de nuestro país. Tras el cierre definitivo de 'Sálvame', el catalán atravesó problemas de salud mental. No fue un buen momento en lo personal y tampoco en lo profesional. Mientras que sus compañeros salieron en busca de nuevos horizontes y replicar el exitoso formato en otras plataformas y canales, Jorge se quedó en Mediaset. El grupo le puso al frente de 'Cuentos chinos' un late night show que presentía competir en audiencias con 'El Hormiguero'. Nada más lejos de la realidad. Apenas duró dos semanas y fue cancelado por las bajas audiencias.

Sin embargo, poco tiempo después volvió a encontrar su lugar en la parrilla con 'El diario de Jorge'. Además, sigue estando en algunos de los formatos más exitosos del grupo como 'Gran Hermano' o 'Supervivientes'. Ahora que atraviesa un buen momento, Jorge Javier ha hablado sin tapujos de un momento muy delicado para él.

Corría el año 2011 y la Agencia Tributaria le reclamó una deuda de 796.928,81 euros por irregularidades en sus declaraciones de la renta correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007. El fisco asegura que Vázquez utilizó su sociedad, Jorge Javier SL, para tributar a través del Impuesto de Sociedades, que tiene un tipo impositivo del 25%, en lugar de hacerlo como persona física, donde el tipo puede alcanzar el 48% en la Comunidad de Madrid. Aun así, en 2020, la Audiencia Nacional ratificó la sanción impuesta por Hacienda, desestimando el recurso presentado por el presentador. La sentencia concluyó que Vázquez «incumplió de forma consciente la normativa reguladora del IRPF».

Aún así, Jorge Javier defiende su inocencia asegurando que no debe nada a Hacienda y que las sanciones de los dos años en cuestión están recurridas en el Tribunal Supremo. En 'Sálvame' llegó a confesar que su abogado, que también es su cuñado, sufrió un ictus tras conocer la magnitud del problema al que Vázquez se enfrentaba.

«Estuve muy cerca de la quiebra. No sabía cómo salir de esa espiral de la que me sentía atrapado, pero fue un proceso de aprendizaje del que, aunque no me siento orgulloso, me enseñó muchas lecciones», ha afirmado en su libro La vida iba en serio. «Viví al límite, sin pensar en las consecuencias. Me dejé llevar por la vorágine de la fama y el dinero, y al final, eso me pasó factura. No me di cuenta de hasta qué punto estaba hipotecando mi futuro», añade.

Asegura que este proceso le ha generado más de diez años de un gran padecimiento. «Cuando empiezas a ganar dinero, vas a una gestoría y te dicen que hagas una sociedad. ¿Está bien? ¡Yo qué voy a saber! ¡Si pago a un gestor!... Las inspecciones se eternizan con el tiempo. Es un sufrimiento contra el que es inútil... Pierdes tantas fuerzas, tantas noches de insomnio», señala.

