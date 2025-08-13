Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jorge Javier Vázquez durante una de las galas de 'Supervivientes 2025'. Mediaset

Jorge Javier Vázquez, sobre sus problemas con Hacienda: «Rocé la quiebra»

El presentador catlán ha explicado como vivió uno de los momentos más delicados para él de estos últimos años

A. Pedroche

A. Pedroche

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:46

Jorge Javier Vázquez es uno de los presentadores de televisión más importantes de nuestro país. Tras el cierre definitivo de 'Sálvame', el catalán atravesó problemas de salud mental. No fue un buen momento en lo personal y tampoco en lo profesional. Mientras que sus compañeros salieron en busca de nuevos horizontes y replicar el exitoso formato en otras plataformas y canales, Jorge se quedó en Mediaset. El grupo le puso al frente de 'Cuentos chinos' un late night show que presentía competir en audiencias con 'El Hormiguero'. Nada más lejos de la realidad. Apenas duró dos semanas y fue cancelado por las bajas audiencias.

Sin embargo, poco tiempo después volvió a encontrar su lugar en la parrilla con 'El diario de Jorge'. Además, sigue estando en algunos de los formatos más exitosos del grupo como 'Gran Hermano' o 'Supervivientes'. Ahora que atraviesa un buen momento, Jorge Javier ha hablado sin tapujos de un momento muy delicado para él.

Corría el año 2011 y la Agencia Tributaria le reclamó una deuda de 796.928,81 euros por irregularidades en sus declaraciones de la renta correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007. El fisco asegura que Vázquez utilizó su sociedad, Jorge Javier SL, para tributar a través del Impuesto de Sociedades, que tiene un tipo impositivo del 25%, en lugar de hacerlo como persona física, donde el tipo puede alcanzar el 48% en la Comunidad de Madrid. Aun así, en 2020, la Audiencia Nacional ratificó la sanción impuesta por Hacienda, desestimando el recurso presentado por el presentador. La sentencia concluyó que Vázquez «incumplió de forma consciente la normativa reguladora del IRPF».

Aún así, Jorge Javier defiende su inocencia asegurando que no debe nada a Hacienda y que las sanciones de los dos años en cuestión están recurridas en el Tribunal Supremo. En 'Sálvame' llegó a confesar que su abogado, que también es su cuñado, sufrió un ictus tras conocer la magnitud del problema al que Vázquez se enfrentaba.

«Estuve muy cerca de la quiebra. No sabía cómo salir de esa espiral de la que me sentía atrapado, pero fue un proceso de aprendizaje del que, aunque no me siento orgulloso, me enseñó muchas lecciones», ha afirmado en su libro La vida iba en serio. «Viví al límite, sin pensar en las consecuencias. Me dejé llevar por la vorágine de la fama y el dinero, y al final, eso me pasó factura. No me di cuenta de hasta qué punto estaba hipotecando mi futuro», añade.

Asegura que este proceso le ha generado más de diez años de un gran padecimiento. «Cuando empiezas a ganar dinero, vas a una gestoría y te dicen que hagas una sociedad. ¿Está bien? ¡Yo qué voy a saber! ¡Si pago a un gestor!... Las inspecciones se eternizan con el tiempo. Es un sufrimiento contra el que es inútil... Pierdes tantas fuerzas, tantas noches de insomnio», señala.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  2. 2 El nuevo centro comercial de Valencia, que será el más grande de España, cambia de manos
  3. 3

    Cuatro jóvenes que veranean en el Mareny Blau y sus mejores planes: «Conocemos cada esquina»
  4. 4 Varapalo para Carlos Soler en su regreso al PSG
  5. 5 El nuevo centro comercial de Valencia, que será el más grande de España, cambia de manos
  6. 6

    Las carreras que evitan los alumnos valencianos
  7. 7 Aemet activa un doble aviso amarillo este martes en la Comunitat por calor, prevé probables tormentas y señala las zonas donde caerán
  8. 8

    La realidad tras la pillada de Coldplay: los engaños rompen más de 5.000 parejas al año en Valencia
  9. 9 Un joven herido al ser arrollado su patinete en un paso de peatones de Valencia
  10. 10 Cierran al baño cuatro playas de Oliva por contaminación fecal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Jorge Javier Vázquez, sobre sus problemas con Hacienda: «Rocé la quiebra»

Jorge Javier Vázquez, sobre sus problemas con Hacienda: «Rocé la quiebra»