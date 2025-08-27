Telecinco anuncia un nuevo concursante de 'Supervivientes All-Star': estos son los 9 confirmados El reality comenzará después de verano y todavía hay más famosos que podrían unirse a la experiencia

A. Pedroche Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:15 Comenta Compartir

El verano ya está terminando y Mediaset se prepara para poner toda la carne en el asador a partir de septiembre. La cadena ya ha confirmado la segunda edición de 'Supervivientes All-Star'. Tras la victoria de Marta Peñate en 2024, el grupo ya prepara la nueva entrega del formato. En él participan celebridades que ya han sido parte de 'Supervivientes' en años anteriores. Este martes, 26 de agosto, aprovechando la parte final de 'Vamos a ver', Telecinco ha anunciado un nuevo concursante.

Se trata de Rubén Torres. El bombero barcelonés, cuenta con cientos de miles de seguidores en sus redes sociales y es famoso por participar en el reality de Netflix 'Falso amor' y ser tentador en 'La isla de las tentaciones'. «Preparaos porque vengo dispuesto a darlo todo con tal de ganar», ha asegurado el combativo participante en su vídeo de presentación, que ya quedó segundo en la penúltima edición del reality aventurero sólo por detrás de Pedro García Aguado.

Pese a que la fecha de estrena no está confirmada, el ritmo al que Mediaset ha ido anunciando participantes hace pensar que no se demorará demasiado. Ya se conocen 9 de los 14 que tendrá la lista definitiva. Quedarían 6 que podrían irse alargando hasta el próximo lunes 1 de septiembre, dejando el primer jueves del mes, día 4, dispuesto para iniciar la aventura.

Los que ya están confirmados son Jessica Bueno, Gloria Camila, Iván González, Elena Rodríguez, Sonia Monroy, Carlos Alba, Kike Calleja, Fani Carbajo y Rubén Torres. Los rumores y las informaciones manejadas por medios especializados en televisión como VerTV apuntan a que los participantes que podrían sumarse al casting son Miri Pérez Cabrero (Supervivientes 2024), Noel Bayarri (Supervivientes 2015), Alejandro Albalá (Supervivientes 2021), Tony Spina (Supervivientes 2014) y Adara Molinero (Supervivientes 2023).

Temas

Telecinco

Supervivientes