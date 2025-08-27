Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Euromillones de este martes deja un nuevo millonario en la ciudad española preferida por los amantes del surf y las playas
Logo Patrocinio
Logo de 'Supervivientes'. Mediaset

Telecinco anuncia un nuevo concursante de 'Supervivientes All-Star': estos son los 9 confirmados

El reality comenzará después de verano y todavía hay más famosos que podrían unirse a la experiencia

A. Pedroche

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:15

El verano ya está terminando y Mediaset se prepara para poner toda la carne en el asador a partir de septiembre. La cadena ya ha confirmado la segunda edición de 'Supervivientes All-Star'. Tras la victoria de Marta Peñate en 2024, el grupo ya prepara la nueva entrega del formato. En él participan celebridades que ya han sido parte de 'Supervivientes' en años anteriores. Este martes, 26 de agosto, aprovechando la parte final de 'Vamos a ver', Telecinco ha anunciado un nuevo concursante.

Se trata de Rubén Torres. El bombero barcelonés, cuenta con cientos de miles de seguidores en sus redes sociales y es famoso por participar en el reality de Netflix 'Falso amor' y ser tentador en 'La isla de las tentaciones'. «Preparaos porque vengo dispuesto a darlo todo con tal de ganar», ha asegurado el combativo participante en su vídeo de presentación, que ya quedó segundo en la penúltima edición del reality aventurero sólo por detrás de Pedro García Aguado.

Pese a que la fecha de estrena no está confirmada, el ritmo al que Mediaset ha ido anunciando participantes hace pensar que no se demorará demasiado. Ya se conocen 9 de los 14 que tendrá la lista definitiva. Quedarían 6 que podrían irse alargando hasta el próximo lunes 1 de septiembre, dejando el primer jueves del mes, día 4, dispuesto para iniciar la aventura.

Los que ya están confirmados son Jessica Bueno, Gloria Camila, Iván González, Elena Rodríguez, Sonia Monroy, Carlos Alba, Kike Calleja, Fani Carbajo y Rubén Torres. Los rumores y las informaciones manejadas por medios especializados en televisión como VerTV apuntan a que los participantes que podrían sumarse al casting son Miri Pérez Cabrero (Supervivientes 2024), Noel Bayarri (Supervivientes 2015), Alejandro Albalá (Supervivientes 2021), Tony Spina (Supervivientes 2014) y Adara Molinero (Supervivientes 2023).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Manolo de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  2. 2 Las 20 estrellas que cantarán a Nino Bravo en el estreno del Roig Arena: de Bisbal a Pitingo
  3. 3 Edwards Lifescience busca a una veintena de trabajadores sin experiencia para su planta de Moncada
  4. 4 La autopsia descarta el homicidio en la muerte del subinspector de la Policía Nacional
  5. 5 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  6. 6

    El alcalde de Cheste declara como investigado por un presunto delito de prevaricación
  7. 7 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  8. 8 Aemet activa un aviso naranja por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  9. 9

    Una estación a punto de perder el Norte
  10. 10 Alcaraz explica el motivo de su cambio de look y recibe la burla de su amigo Tiafoe: «Es horrible»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Telecinco anuncia un nuevo concursante de 'Supervivientes All-Star': estos son los 9 confirmados

Telecinco anuncia un nuevo concursante de &#039;Supervivientes All-Star&#039;: estos son los 9 confirmados