Joaquín Sánchez en 'El Hormiguero'. Antena 3

El pueblo repleto de playas de ensueño con más de cien palacios donde nació Joaquin, invitado este martes en 'El Hormiguero'

La leyenda del Real Betis fue nombrado Hijo Predilecto del municipio en 2023

Mario Lahoz

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 19:41

'El Hormiguero' ha regresado de las vacaciones esta misma semana. Tras la visita de Sergio Ramos y Bertín Osborne, Pablo Motos recibe en plató este martes 2 de septiembre a Joaquín Sánchez y a su mujer, Susana Saborido. El matrimonio acude a los platós de Antena 3 para presentar la nueva temporada de 'Emparejados'.

Esta visita es una oportunidad perfecta para descubrir los orígenes del futbolista y descubrir los secretos de su pueblo natal, El Puerto de Santamaría, en Cádiz. Situada aen el corazón de la bahía gaditana, El Puerto de Santamaría es una localidad cargada de historia y encanto.

Aquí nacieron figuras como Rafael Alberti y el navegante Juan de la Cosa, quienes han forjado la identidad de esta joya andaluza. Apodada la «Ciudad de los Cien Palacios» por las mansiones de los cargadores a Indias, El Puerto conserva un legado marítimo y comercial que aún resuena en sus calles.

Reconocido en toda España como destino estival, atrae a miles de visitantes con sus extensas playas de arena dorada y aguas tranquilas. El municipio alberga grandes tesoros monumentales. Paseara por su casco antiguo, de calles empedradas y casas señoriales, permite conectar con la hospitalidad de su gente.

Una parada imprescindible es la Iglesia Mayor Prioral, que custodia a la Virgen de los Milagros, patrona de la ciudad. Otro atractivo destacado es el Castillo de San Marcos, una fortaleza del siglo XIII construida por Alfonso X sobre una antigua mezquita.

Crevillet, el barrio que forjó a Joaquín

El corazón sentimental para los fans del exfutbolista verdiblanco está en el barrio de Crevillet, un vecindario humilde y auténtico donde creció el futbolista.

En este barrio, un joven Joaquín dio sus primeros toques al balón en la plazoleta de Fermesa y en las pistas del Club Deportivo Los Frailes, donde comenzó su trayectoria antes de brillar en el Real Betis. Como recuerda un documental de Antena 3, Joaquín creció en la Ribera del Río, influido por la vida de bar de su tío 'el Chino'.

