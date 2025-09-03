Pérez-Reverte ataca sin piedad a Sánchez, Zapatero y Pablo Iglesias: «Este tonto perdido devolvió la confrontación» El escritor ha analizado en 'El Hormiguero' los líderes políticos del país

J.Zarco Valencia Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:05 | Actualizado 23:31h. Comenta Compartir

Arturo Pérez-Reverte ha sido el invitado de este miércoles en 'El Hormiguero' y como es habitual, se ha pronunciado sobre la actualidad política del país. Una de las figuras sobre las que ha hablado ha sido la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«Pedro Sánchez se autoproclama como el salvador que nos protege de todo. ¿Se lo cree?», le preguntaba Pablo Motos. «Qué se lo va a creer, mírale la cara. Hace un año dijimos que era capaz de vender a su madre, ahora ya vende hasta su abuela», señalaba el escritor.

«Está pasando una cosa interesante, ya no me fascina como antes. La cuestión es que no se va a ir aunque pierda. ¿Dónde va a ir? En Europa está desprestigiado por completo, no tiene ninguna posibilidad. ¿Va a trincar como Zapatero por ahí con los chinos y los venezolanos? No hay arroz para tan poco pollo. Si yo fuera Sánchez aguantaría si perdería las elecciones», señalaba Pérez-Reverte.

Califica de 'tonto' y 'malo' al presidente del Gobierno: «Le da igual todo, ha tomado la medida de España y no tiene a dónde ir. No es sorprendente que quiera seguir ahí. Zapatero era tonto y se hizo malo, este era malo desde el principio y ha desarrollado mecanismos de supervivencia muy interesantes. Es un personaje a estudiar».

El académico de la RAE también cargaba contra Zapatero: «Desenterró la Guerra Civil, que era memoria e historia. Él la sacó y Sánchez se ha beneficiado. Todo el discurso ese de buenos y malos, rojos y azules, se debe a este atontao que por pura simpleza política sacó fantasmas que había costado enterrar. Este tonto perdido devolvió la confrontación».

Pérez-Reverte cree que realmente Sánchez no tiene apoyos: «Estoy seguro de que no hay nadie de los suyos que lo quiera de verdad. Pero lo necesitan, le tienen miedo, y el miedo ata más que la lealtad».

Al periodista tampoco le convence el líder de la oposición: «Feijoó conmigo siempre ha sido amable, pero creo que ha habido un cambio en su discurso. No me gusta como líder de la oposición, ha dejado pasar buenas oportunidades y está rodeado de brutos poco eficaces. Quizá sería mejor presidente del Gobierno. La tragedia es que solo VOX tiene ideas».

Otro contra el que ha cargado ha sido Pablo Iglesias: «Es 'Kill Bill' y tiene una venganza pendiente, esto no tiene nada que ver en lo personal, aunque me cae fatal y yo a él. La semana que viene voy a tener a todo su ejército de bots. Él quiere vengarse de Yolanda pero ella se suicida sola, con dejarla hablar... Pero quiere matar a Sánchez, es su objetivo principal políticamente».