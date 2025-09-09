Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia el último coletazo de lluvias en la Comunitat antes de un cambio radical del tiempo
Logo Patrocinio
Nacho Cano, compositor y productor del musical 'Malinche'. Tania Sieira.

La batalla de Ibiza para impedir que Nacho Cano, invitado de hoy en 'El Hormiguero', explote el nombre de la isla con su próximo espectáculo

El Consell de Ibiza solicita a Bruselas la nulidad del registro de la marca 'Ibiza Paradise', su nuevo show

Mario Lahoz

Valencia

Martes, 9 de septiembre 2025, 18:01

'El Hormiguero' ha prtagonizado un arranque fulgurante tras su período vacacional con unos registros de audiencia muy altos gracias a su gran selección de invitados. Tras la visita este lunes de Mar Flores, esta noche el gran protagonista del programa de Antena 3 será el músico y compositor Nacho Cano.

Nacido en Madrid, Nacho Cano (62 años) es uno de los músicos y compositores más influyentes de nuestro país. Integrante de la mítica banda 'Mecano', dejó una huella imborrable en la música española gracias a su talento para crear canciones y letras que marcaron a toda una generación. Tras el fin del grupo, continuó su carrera en solitario y en la producción musical.

El último proyecto que se trae entre manos el madrileño es un show llamado 'Ibiza Paradise', que vive ahora mismo su campaña promocional. Pero tiene un problema, su nombre está en el alambre. El Consell d'Eivissa ha impugnado ante los tribunales de la UE la marca que Cano registró en Bruselas ya que, según explican desde la institución, «siempre se impugnan las marcas que tengan Ibiza como nombre».

Además de los dos registros ideados por el compositor, la isla también ha reclamado la nulidad de tres marcas de ropa y un medio digital especializado en moda y tendencias. Esto se debe a que sigue habiendo emprendedores ávidos de repetir la jugada que salvó a SEAT en los ochenta de la quiebra técnica.

Frente a esta situación, Nacho Cano se ha defendido públicamente a través de las redes sociales la legitimidad de su proyecto. Mediante un comunicado, el artista explicó que la marca 'Ibiza Paradise by Nacho Cano' está debidamente registrada en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea desde diciembre de 2024, con el número 01921391.

Noticias relacionadas

Ester Expósito visita 'El Hormiguero' y lanza una comprometedora pregunta a Pablo Motos

Ester Expósito visita 'El Hormiguero' y lanza una comprometedora pregunta a Pablo Motos

Broncano planta cara pero no puede con 'El Hormiguero': las audiencias del lunes en televisión

Broncano planta cara pero no puede con 'El Hormiguero': las audiencias del lunes en televisión

Pérez-Reverte ataca sin piedad a Sánchez, Zapatero y Pablo Iglesias: «Este tonto perdido devolvió la confrontación»

Pérez-Reverte ataca sin piedad a Sánchez, Zapatero y Pablo Iglesias: «Este tonto perdido devolvió la confrontación»

El músico subrayó que actualmente existen unas 809 denominaciones comerciales que incluyen el término 'Ibiza' en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Frente a esta controversia, ha sido contundente al afirmar que «intentar censurar el uso del nombre no solo resulta injusto sino que supone un ataque a lo que la isla representa».

Nacho Cano quiso explicar la esencia de su nuevo proyecto afirmando que 'Ibiza Paradise by Nacho Cano' es exactamente eso, una celebración de Ibiza, de su historia, de su espíritu. 'Ibiza Paradise by Nacho Cano' no es una marca privada que se esconde. Es un homenaje abierto, una celebración colectiva y un embajador artístico«.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un guardia civil por agredir a una joven en Oliva cuando estaba engrilletada con las manos en la espalda
  2. 2 Investigan la muerte de un hombre tras caer desde un tercer piso en Valencia
  3. 3 Los municipios donde más ha llovido este lunes en la Comunitat: la lluvia llega a Valencia y las tormentas en Alicante activan el Plan Especial de Inundaciones
  4. 4 Juzgan a un joven por violar a una amiga en un apartamento de Tavernes de la Valldigna
  5. 5 Piden colaboración ciudadana para detener a un violento ladrón que causó graves lesiones a una mujer en Valencia
  6. 6 Un vecino reduce y desarma a un hombre que atacó con un machete a su mujer en Benicalap
  7. 7

    Una viuda de la dana: «Mi marido bajó a la calle porque un bando del Ayuntamiento pedía que se retiraran los coches»
  8. 8 La tormenta deja un reventón húmedo y vientos de hasta 100 kilómetros por hora en el sur de Alicante
  9. 9 Las fuertes lluvias dejan sin clase a miles de alumnos en Alicante
  10. 10

    La maraña judicial del excomisionado José María Ángel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La batalla de Ibiza para impedir que Nacho Cano, invitado de hoy en 'El Hormiguero', explote el nombre de la isla con su próximo espectáculo

La batalla de Ibiza para impedir que Nacho Cano, invitado de hoy en &#039;El Hormiguero&#039;, explote el nombre de la isla con su próximo espectáculo