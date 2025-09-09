La batalla de Ibiza para impedir que Nacho Cano, invitado de hoy en 'El Hormiguero', explote el nombre de la isla con su próximo espectáculo El Consell de Ibiza solicita a Bruselas la nulidad del registro de la marca 'Ibiza Paradise', su nuevo show

Mario Lahoz Valencia Martes, 9 de septiembre 2025, 18:01

'El Hormiguero' ha prtagonizado un arranque fulgurante tras su período vacacional con unos registros de audiencia muy altos gracias a su gran selección de invitados. Tras la visita este lunes de Mar Flores, esta noche el gran protagonista del programa de Antena 3 será el músico y compositor Nacho Cano.

Nacido en Madrid, Nacho Cano (62 años) es uno de los músicos y compositores más influyentes de nuestro país. Integrante de la mítica banda 'Mecano', dejó una huella imborrable en la música española gracias a su talento para crear canciones y letras que marcaron a toda una generación. Tras el fin del grupo, continuó su carrera en solitario y en la producción musical.

El último proyecto que se trae entre manos el madrileño es un show llamado 'Ibiza Paradise', que vive ahora mismo su campaña promocional. Pero tiene un problema, su nombre está en el alambre. El Consell d'Eivissa ha impugnado ante los tribunales de la UE la marca que Cano registró en Bruselas ya que, según explican desde la institución, «siempre se impugnan las marcas que tengan Ibiza como nombre».

Además de los dos registros ideados por el compositor, la isla también ha reclamado la nulidad de tres marcas de ropa y un medio digital especializado en moda y tendencias. Esto se debe a que sigue habiendo emprendedores ávidos de repetir la jugada que salvó a SEAT en los ochenta de la quiebra técnica.

Frente a esta situación, Nacho Cano se ha defendido públicamente a través de las redes sociales la legitimidad de su proyecto. Mediante un comunicado, el artista explicó que la marca 'Ibiza Paradise by Nacho Cano' está debidamente registrada en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea desde diciembre de 2024, con el número 01921391.

El músico subrayó que actualmente existen unas 809 denominaciones comerciales que incluyen el término 'Ibiza' en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Frente a esta controversia, ha sido contundente al afirmar que «intentar censurar el uso del nombre no solo resulta injusto sino que supone un ataque a lo que la isla representa».

Nacho Cano quiso explicar la esencia de su nuevo proyecto afirmando que 'Ibiza Paradise by Nacho Cano' es exactamente eso, una celebración de Ibiza, de su historia, de su espíritu. 'Ibiza Paradise by Nacho Cano' no es una marca privada que se esconde. Es un homenaje abierto, una celebración colectiva y un embajador artístico«.