Mar Flores rompe su silencio en 'El Hormiguero': «Lo cuento porque cuántas mujeres han pasado por algo similar»
La modelo ha visitado el plató de Antena 3 para hablar de su autobiografía
A. Pedroche
Lunes, 8 de septiembre 2025, 22:55
Nueva semana para 'El Hormiguero'. El espacio de Antena 3 presentado por Pablo Motos volvió de vacaciones el pasado lunes 1 de septiembre. Los datos de audiencia cosechados durante los primeros siete días fueron muy buenos. De hecho, fue su mejor semana de todo el año con una media de espectadores de 2 millones y un share de 18,6%. Hay que recalcar que 'La Revuelta', su gran competidor en el 'prime time', todavía no había regresado de su descanso veraniego.
Después de que la semana pasada visitaran el programa personalidades tan ilustres como Bertín Osborne, Sergio Ramos, Arturo Pérez-Reverte o Joaquín Sánchez, el espacio producido por 7 y Acción contará esta semana con invitados de lujo. Este lunes se ha sentado junto a Pablo Motos la modelo, actriz y presentadora Mar Flores. Pese a que tiene un contrato firmado con TVE para participar junto a su hijo Carlo Constanzia en 'DecoMasters' (el nuevo programa de la cadena pública que se estrenará próximamente), la madrileña acude al espacio de Antena 3 para presentar su autobiografía titulada 'Mar en calma'.
Hoy recibimos a la modelo, actriz y presentadora ¡@Mar_MarFlores! Viene a hablarnos del lanzamiento de 'Mar en calma', su autobiografía que llega muy pronto a las librerías #MarFloresEH pic.twitter.com/cZIKJaHBSh— El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 8, 2025
La modelo ha comenzado explicando al presentador y a la audiencia por qué ha decidido lanzar ahora sus memorias: «Mi historia la han contado siempre otros. He callado, no tenía fuerza. El silencio fue una estrategia para protegerme. Creo que ha sido el momento paa contar la verdad». «En España no hay derecho al olvido. No lo hubiera escrito si no hubiera visto que pasan 20 años, 30 años... y siguen contando mi vida. No quiero que mis niños pequeños sufran lo que pasó el mayor con 32 años. Voy a contar mi historia y si alguno de los niños se meten con ellos, le voy a mandar una copia a sus padres», ha añadido.
Ha asegurado que ha necesitado tiempo y ha reflexionado mucho sobre lanzarse a publicar su autobiografía. Además, ha dejado claro que no lo hace por dinero: «No me estoy lucrando de ello como ciertas personas creían que lo iba a hacer. Lo he hecho de una forma elegante. He pasado de puntillas por capítulos que muchos saben. Hay otras que no he contado, pero no por quién sale en ellas. En mi vida han pasado muchas cosas».
Mar Flores también se ha abierto como nunca y ha contado uno de los episodios más tristes de su vida: cuando su ex mario, se llevó a su hijo Carlo de la guardería. «Fue un día complicado, duro. Hoy en día, en un colegio no pasan estas cosas. En ese momento, a principio de los 90, pues nos conocían a los dos. Empezamos a separarnos, pero, claro, necesitábamos dos años para separarnos. En esos dos años pasaron cosas terribles», ha relatado para poner en contexto.
«Un día fui a recoger a mi hijo, que vivía conmigo y tenía la custodia, y no está. Se lo había llegado su padre, que vivía en Italia. Por mi cabeza pasaron muchas cosas porque sabía que no iba a ser cosa de un fin de semana», ha asegurado. Lo ha contado porque «creo que Carlo hijo no lo sabe». «Lo cuento porque cuántas mujeres han pasado por algo similar... Desapareció muchas semanas y tenía que ir a Telecinco a ponerme mi minifalda y presentar como si no pasara nada», ha zanjado.
