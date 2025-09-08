Los invitados esta semana a 'El Hormiguero': de una reconocida actriz a dos figuras claves de la selección española de fútbol El programa de Pablo Motos ya ha presentado a los rostros conocidos que acudirán en los próximos días

Sara Bonillo Valencia Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:19

La segunda semana de 'El Hormiguero' sigue igual de fuerte que la primera. Después de recibir a Bertín Osborne y a Arturo Pérez-Reverte, entre otras personalidades, y conseguir el éxito cada noche, Pablo Motos quiere continuar en el número 1 del pódium y más ahora que 'La Revuelta' con David Broncano arranca su nueva temporada. Así pues, Antena 3 ha sacado todos su ases de debajo de la manga para continuar liderando las noches en el access prime time con los nuevos invitados de esta semana:

Lunes 8 de septiembre: Mar Flores

La semana arrancará por todo lo alto con la modelo, actriz y presentadora Mar Flores, que ofrecerá en exclusiva la primera entrevista en televisión con motivo del lanzamiento de 'Mar en calma', su autobiografía. Editado por La Esfera de los Libros, el libro sale a la venta el próximo 10 de septiembre.

Martes 9 de septiembre: Nacho Cano

Continuamos la semana con la visita del compositor y director musical Nacho Cano, que hablará por primera vez en un plató de televisión del archivo de la causa judicial contra él tras haber sido acusado de delitos contra los trabajadores. Cano, además, está a punto de estrenar su nuevo espectáculo, Ibiza Paradise, by Nacho Cano que arranca el próximo 12 de septiembre en los Cines Callao de Madrid.

Miércoles 10 de septiembre: Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra

El miércoles el plató se llenará de música con la visita de los cuatro coaches de 'La Voz 2025': Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra. Los cantantes acuden a presentar la nueva temporada de 'La Voz' que se estrena próximamente en el prime time de Antena 3.

Jueves 11 de septiembre: Pedri González y Ferran Torres

La semana culminará por todo lo alto con dos futbolistas del FC Barcelona e internacionales con la Selección absoluta: Pedri González y Ferran Torres. Acudirán al programa para hablar sobre el arranque de la temporada de fútbol, tras los éxitos conseguidos en la anterior en la que lograron levantar tres títulos, y de sus mejores vivencias.