David Broncano, en un momento de su programa para TVE «La Revuelta».
David Broncano, en un momento de su programa para TVE «La Revuelta». L.P

'La Revuelta' vuelve a enfrentarse a 'El Hormiguero' este lunes después de obtener su mínimo histórico antes del parón estival

El programa presentado por David Broncano regresa a la parrilla este 8 de septiembre con algunas novedades

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:19

'La Revuelta' vuelve al access prime time de La 1 tras una primera temporada en la que protagonizó una intensa rivalidad con 'El Hormiguero'. El programa presentado por David Broncano, regresa a la parrilla este lunes, 8 de septiembre, a las 21.40 horas, con algunas novedades en el equipo y un nuevo enfoque, aunque mantiene el mismo escenario, el Teatro Príncipe de Gran Vía.

El presidente de RTVE ya anunció el pasado mes de junio que el formato experimentará algunas modificaciones en esta segunda temporada con los que pretenden mejorar sus datos de audiencia después de obtener su mínimo histórico antes del parón estival. Entre las modificaciones, se prevé que Lalachus tenga una presencia mayor en la escaleta del programa con una sección propia, siguiendo el modelo de Jorge Ponce, que mantiene su espacio a pie de calle.

No obstante, la esencia del programa será la misma: un programa vivo, impredecible, donde puede pasar cualquier cosa. Desde las entrevistas atípicas de Broncano a perfiles de lo más variado, en las que, de repente, el protagonista puede ser alguien sentado en el patio de butacas, hasta las intervenciones sin filtros de sus colaboradores habituales.

