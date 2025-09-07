Esta película ha roto todos los récords y se ha convertido en la más vista de la historia de Netflix La cinta se estrenó en la plataforma el 20 de junio de 2025

Laura Carrasco Domingo, 7 de septiembre 2025, 01:29 Comenta Compartir

Se trata de 'Las guerreras Kpop' (KPop Demon Hunters, en su título original). Según datos estadísticos de Netflix, la película ha recibido un total de 236 millones de visionados. El récord lo ha logrado justo el mismo fin de semana en que se estrenaba en las salas de cine de Estados Unidos, donde también ha sido un éxito, después de recaudar 18 millones de dólares.

Es un filme animado, basado en el universo K-pop, y narra las aventuras de Huntr/x, un grupo de tres chicas (Rumi, Mira y Zoey), quienes luchan en secreto contra monstruos del inframundo, a la vez que desarrollan una carrera musical. Estas chicas también pasan la película compitiendo contra los Saja Boys, una nueva banda formada por chicos de K-pop integrada por demonios destinados a robar las almas de sus fans y derrotar a Huntr/x.

No obstante, lo cierto es que no pertenece originalmente a la plataforma estadounidense, sino que la compró Sony, el cual invirtió 100 millones de euros para que se llevara a cabo la película. Pero Netflix aceptó cubrir todo el presupuesto del largometraje animado, a parte de pagarle a Sony el 25% del presupuesto y algunos otros costos.

Lo más visto del verano

En lo que llevamos de verano, el filme animado no ha bajado en ningún momento de lo más visto, y es más, en la semana del 18 al 24 de agosto tuvo 25,4 millones de visualizaciones, acumulando un total de 236 millones desde su estreno el 20 de junio. Por esta razón ha logrado superar a 'Alerta Roja' (2021), el thriller protagonizado por Gal Gadot, Ryan Reynolds y Dwayne Johnson, en el listado de las más vistas.

Según dicen medios especializados como 'The Wrap', Netflix quiere convertir 'Las guerreras Kpop' en su 'Frozen', y es por ello que prepara dos continuaciones, un cortometraje y un musical para llevarla al teatro. Por otro lado, la banda sonora también ha sido un exitazo, llegando a alcanzar la canción principal, 'Golden', el número uno en el 'Billboard Hot 100' hace dos semanas. Huntr/x es el primer grupo de chicas en encabezar el Hot 100 desde Destiny's Child en 2001. El grupo también tiene otras tres canciones en el top 10 de la lista: 'Your idol' en la cuarta posición, 'Soda Pop' en la quinta y 'How It's Done' en la décima. s la primera banda sonora en tener, al mismo tiempo, cuatro canciones en el top 10 del Billboard Hot 100.