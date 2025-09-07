'La Ruleta de la Suerte' reabre su casting tras varios meses sin aceptar candidatos El programa de Antena 3 bloqueó el proceso de admisión de concursantes temporalmente antes del verano

Nacho Ortega Valencia Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:17 | Actualizado 07:37h. Comenta Compartir

El casting para participar en 'La ruleta de la suerte' se reabre tras varios meses cerrado. El concurso de Antena 3 que arrasa cada día a la hora de comer bloqueó en mayo la recepción de candidaturas y desde este lunes 8 de septiembre todo el que quiera participar tiene las puertas abiertas para presentar su candidatura.

El plazo arranca a las 10.00 horas y ofrece a muchos espectadores la oportunidad de dar el salto a la televisión, disfrutar de un divertido momento de gloria y obtener un premio económico que en muchas veces llega a ser considerable.

El programa, presentado por Jorge Fernández y que cuenta con la carismática participación de Laura Moure como azafata, lleva en antena más de 19 años de forma ininterrumpida en los que ha logrado mantenerse como líder de audiencia en su franja gracias a una fórmula simple pero efectiva que engancha a las familias.

Proceso de selección

El proceso de selección, sin embargo, es más exigente de lo que podría parecer. Aunque el programa mantiene un tono distendido y familiar, el equipo de casting busca perfiles muy concretos: personas con agilidad verbal, soltura ante la cámara, capacidad de reacción y, sobre todo, naturalidad. No se trata solo de saber resolver paneles, sino de conectar con la cámara y con la audiencia.

La inscripción se realiza de forma online a través de la página oficial de Antena 3 o la aplicación de Atresmedia. Hasta la fecha había que rellenar un amplio formulario y subir subir tres fotografías (primer plano, cuerpo entero y una foto simpática) y un vídeo donde el aspirante cuente cómo es. Este vídeo es fundamental para que el equipo de casting detecte cómo te expresas y la personalidad que tienes.

Solo se permite una inscripción por persona y hay varias limitaciones. La primera: es obligatoria la mayoría de edad. La segunda, hay que residir en España. La tercera: no puedes inscribirte si ya has concursado después de 2006... Pero sí que lo puedes hacer si lo hiciste en sus anteriores etapas, cuando se llamaba 'La ruleta de la fortuna'.

Según algunos testimonios, tras pasar el primer corte los seleccionados reciben una primera llamada telefónica en la que se valora su perfil general. Si superan esta fase, pasan a una prueba más específica, que puede consistir en una videollamada o incluso un casting grupal simulado, donde se reproduce el ritmo del programa real.

Los responsables del programa valoran especialmente la energía, el desparpajo y la capacidad de improvisar, pero también la educación y el respeto que muestren. Y todo se puede ganar o perder en apenas unos minutos.