Jorge Fernández habla de la enfermedad que padece y por la que ha perdido más de 10 kilos: «Mi médico me dijo que dejara la televisión»

Sara Bonillo Valencia Miércoles, 30 de julio 2025, 00:23 Comenta Compartir

A pesar de su papel en televisión, Jorge Fernández siempre ha intentado mantener su vida privada apartada de su perfil como persona pública. Sin embargo, el presentador de 'La Ruleta de la suerte' ha hecho una excepción y ha hablado abiertamente de la enfermedad que lleva años padeciendo y que le ha llevado a perder más de 10 kilos.

Debido a la picadura de una garrapata, el presentador lleva un tiempo conviviendo con la enfermedad de Lyme, tal y como explicó él mismo en una entrevista concedida a la revista ¡Hola!. «A lo mejor me pudo picar hace diez años. Puedes no desarrollar la enfermedad, pero, si el sistema inmunológico está deprimido, aparece» desveló.

La enfermedad empezó a desarrollarse por fases. «Primero me empezaron a doler tobillos, rodillas, hombros… Luego, cada vez dormía peor», explicaba. Estos síntomas junto a los resultados de unas pruebas le hicieron sospechar que algo no iba bien. «Los médicos me decían que era fibromialgia, fatiga crónica, colon irritable… Estaba sin energías… Además, perdía peso porque comía y comía, pero no asimilaba nada de nada.»

Ahora, el presentador ha confesado que se encuentra algo mejor, aunque reconoce que el proceso es complicado. «Es un proceso muy largo y hay que ser súper estricto con la alimentación, hacer ejercicio y dormir las horas de sueño que corresponden», asegura.

A pesar de que los médicos le aconsejaron que dejara su trabajo para centrarse de lleno en su recuperación, Jorge no se lo planteó en ningún momento. «Mi médico me dijo que lo dejara, pero le contesté que era lo único a lo que no iba a hacer caso. Lo peor es que los suplementos son carísimos y no hay ayudas. Lo mismo para el mercurio. Hay poca gente que sepa quitar el mercurio, aluminio, arsénico o plomo…»

Sobre su tratamiento

Si el diagnóstico de la Enfermedad de Lyme se produce en su fase inicial, el tratamiento con antibióticos puede ser efectivo. Si no se trata a tiempo, la infección puede causar complicaciones severas en articulaciones, corazón y sistema nervioso, pudiendo, incluso, extenderse al cerebro. Existen también casos en los que pese a haberse diagnosticado y tratado, algunos pacientes han terminado por desarrollar un Lyme crónico que les impide llevar a cabo una vida normal.