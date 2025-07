El libro con el que Patricia Conde disfruta del verano: Un fenómeno internacional con millones de ejemplares vendidos

Marta Palacios Valencia Martes, 29 de julio 2025, 01:11 Comenta Compartir

El verano es tiempo de descansar y desconectar. Tiempo de disfrutar y de romper con la rutina. Las vacaciones nos dan la oportunidad de relajarnos, reducir el estrés y recargar energías, tanto a nivel físico como mental. Y los amantes de la lectura encuentran todo eso en un buen libro, una novela que les ayude a 'viajar' a través de la imaginación y con la que puedan descubrir una apasionante historia.

Es lo que le ha ocurrido a la presentadora Patricia Conde, que ha compartido a través de sus redes sociales un carrusel de imágenes de cómo están siendo sus vacaciones. En ellas se puede ver a la humorista disfrutando de las paradisíacas playas de República Dominicana acompañada de una lectura, un libro que se ha convertido en un auténtico fenómeno internacional y del que se han vendido millones de ejemplares.

Se trata de la primera novela de una de las sagas más famosas de la reina del thriller, Freidda McFadden. Su título, 'La Asistenta', una adictiva historia que tendrá adaptación al cine de la mano de Amanda Seyfried y Sydney Sweeney.

De qué trata 'La Asistenta'

'La Asistenta' es una novela de suspense psicológico de Freida McFadden que sigue a Millie, una joven desesperada por encontrar trabajo que es contratada como empleada doméstica por la adinerada familia Winchester.

Todos los días friego la preciosa casa de los Winchester de arriba abajo. Recojo a su hija del colegio y preparo deliciosas comidas para toda la familia antes de subir a cenar sola en mi minúscula habitación del piso superior.

Intento no prestar atención a Nina cuando lo ensucia todo simplemente para ver cómo lo limpio. A las extrañas mentiras que cuenta sobre su propia hija. A su marido, que cada día parece más abatido. Pero cuando miro a Andrew a los ojos, castaños, encantadores y llenos de dolor, no me resulta difícil imaginar cómo sería vivir en la piel de Nina. El gran vestidor, el coche de lujo, el esposo perfecto.

Hasta que un día no me resisto a probarme uno de sus maravillosos vestidos blancos. Solo quiero saber qué se siente. Pero ella pronto lo descubre, y cuando me doy cuenta de que la puerta de mi habitación solo se cierra por fuera ya es demasiado tarde.

Algo me reconforta: los Winchester no saben quién soy en realidad.

No saben de lo que soy capaz...