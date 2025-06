El libro que recomienda Juan Echanove: «Estupenda lectura de la mano de uno de los cineastas y escritores de más talento»

Marta Palacios Valencia Jueves, 12 de junio 2025, 01:44 Comenta Compartir

Juan Echanove es uno de los actores más completos y respetados de la escena artística española, con una carrera que abarca cuatro décadas en cine, teatro y televisión. Y un gran amante del arte en general y de la lectura en particular, tal y como se puede apreciar en su cuenta de Instagram, donde comparte (y recomienda) con sus más de 86.000 seguidores, algunas de sus últimas lecturas.

En uno de sus post más actuales, el intérprete ha querido destacar una «estupenda lectura de la mano de uno de los cineastas y escritores de más talento», una obra que «os la recomiendo de verdad, de corazón«. Se trata de 'El pecado del hijo', de Miguel Ángel Vivas.

De qué trata 'El pecado del hijo'

La historia de un crimen que conmueve a todo un país y que nos plantea un difícil dilema: ¿tienen derecho al duelo y a la compasión los seres queridos de un asesino? En un caluroso día de finales del mes de septiembre, una pequeña ciudad de provincias se ve conmocionada por un terrible crimen: la pequeña Inma, de nueve años, aparece muerta, tirada en un maizal.

Pero, aunque sea la historia de un crimen, El pecado del hijo no es solo una historia criminal ni una novela policiaca. Sí tenemos un crimen, un sospechoso, una investigación, y aun así la novela no va solo de eso. No es una crónica policial, ni periodística, sino una crónica familiar, el relato del duelo de unas víctimas muy pocas veces reconocidas: los seres cercanos al culpable. Es la historia de la familia del asesino de una niña que tendrá que enfrentarse a un pecado que ellos creen que no han cometido y que los ha puesto en el punto de mira de todos. «Yo no soy responsable de lo que ha hecho mi hijo, yo no soy responsable de lo que haga mi hermano…», ¿o sí?