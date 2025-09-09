Broncano planta cara pero no puede con 'El Hormiguero': las audiencias del lunes en televisión El programa de Pablo Motos sigue imparable

Este lunes 8 de septiembre regresó 'La Revuelta', después de que 'El Hormiguero' lo hiciera justo una semana antes. Los dos programas más populares del 'acces prime time' ya vuelven a competir por la audiencia en su segunda temporada juntos.

En el caso del espacio de Pablo Motos, en el inicio de semana recibió la visita de la modelo Mar Flores, mientras que David Broncano se estrenó con los actores Álvaro Morte y Kiti Mánver, que presentaban la serie de Netflix 'Dos tumbas'.

En su primer día de coincidencia en antena de la temporada, eran muchos los interesados en conocer quién obtendría un mejor dato de espectadores. El curso pasado, el programa de La 1 fue claramente de más a menos, con un inicio arrollador en el que logró incluso imponerse a Pablo Motos.

Sin embargo, con el paso del tiempo 'El Hormiguero' recuperó de forma indiscutible el liderazgo y su rival terminó con mínimo histórico. Este lunes 8 de septiembre, según los datos ofrecidos por 'Dos30TV', 'El Hormiguero' volvió a ser el programa de entretenimiento más visto del día, con un 17,2% de share y una media de 1.944.000 espectadores. Más de 4,4 millones de de personas conectaron en algún momento.

En el caso de 'La Revuelta', obtuvo un 16,1% de share y una media de 1.852.000 espectadores. Fue lo más visto del día en La 1 y más de 4,3 millones de espectadores conectaron en algún momento.

Otros programas

Los informativos de Antena 3 son los más vistos del día en televisión. El de mediodía con un 23.6% de share y una media de 2.196.000 espectadores. El de la noche con un 18.1% de share y una media de 1.839.000 espectadores.

El estreno de 'El precio de la corrupción' en Telecinco destacó con un 13.1% de cuota, 781.000 y 2.999.000 espectadores únicos. Fue líder de las cadenas privadas en su franja.

En el caso de 'MasterChef Celebrity', la segunda emisión de la temporada obtuvo un 15.3% de share y una media de 864.000 espectadores. Por otro lado, el concurso más visto de la televisión vuelve a ser 'Pasapalabra' con un 18,3% de cuota de pantalla.