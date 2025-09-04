Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ester Expósito, en 'El Hormiguero', este jueves. Atresmedia

Ester Expósito visita 'El Hormiguero' y lanza una comprometedora pregunta a Pablo Motos

La actriz visita el programa de Pablo Motos para charlar sobre su nuevo proyecto, 'El Talento'

A. Pedroche

Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:44

'El Hormiguero' ha vuelto de vacaciones con las pilas cargadas y sin mucha preocupación por el liderazgo de audiencia esta semana, ya que su principal competencia, 'La Revuelta', no regresará hasta el próximo lunes 8 de septiembre. Así que mientras, el programa de Pablo Motos disfruta de nuevo de ser el rey del 'access prime time' desde Atresmedia con sus invitados de la semana, que cierra con la visita de Ester Expósito.

La actriz, que alcanzó la fama internacional gracias a su papel como Carla Rosón en la serie 'Élite' de Netflix, se sienta en 'El Hormiguero' y toma el relevo de otros rostros tan conocidos como Sergio Ramos o Arturo Pérez-Reverte, que esta semana se han pasado por el plató de las hormigas para estrenar la vigésima temporada del formato en antena.

La actriz ha visitado a Pablo Motos y a las hormigas para compartir los detalles de su nuevo proyecto, 'El Talento', que se estrena en cines este viernes 5 de septiembre. La madrileña interpreta a Elsa, una prometedora estudiante de violonchelo cuya vida dará un vuelco de la noche a la mañana, cuando asiste al cumpleaños de su amiga sin saber que recibirá una noticia que la pondrá entre la espada y la pared y la obligará a elegir entre el futuro de su familia y su dignidad.

En relación a la película, Expósito ha querido poner contra las cuerdas al presentador. Le ha preguntado si sería capaz de desnudarse delante de una persona a cambio de proteger a su familia. Ese es precisamente el dilema al que se enfrenta su personaje en 'El talento'. El de Requena, lejos de achantarse, ha respondido que sí. «Creo que no somos conscientes de lo que podríamos hacer por nuestros seres queridos», ha apuntando Motos.

La actriz ha dicho que ella no tiene claro que haría, pero que ha sido todo un debate con el equipo de rodaje. Eso sí, ha apuntando que «no es lo mismo hacerlo siendo un hombre que siendo una mujer».

